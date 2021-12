Αναβλήθηκε ο αγώνας της Γιουνάιτεντ με την Μπρέντφορντ λόγω κρουσμάτων

Δεν θα διεξαχθεί τελικά ο αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπρέντφορντ, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για την Τρίτη (14/12), μετά τα διαπιστωμένα κρούσματα κορονοϊού στο «Ολντ Τράφορντ».

Η Premier League αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβολή του αγώνα Μπρέντφορντ - Γιουνάιτεντ, για την 17η αγωνιστική, λόγω των πολλών κρουσμάτων κορονοϊού που υπάρχουν στο «στρατόπεδο» των «κόκκινων διαβόλων».

Θυμίζουμε ότι στα τεστ μετά την αναμέτρηση με τη Νόριτς ποδοσφαιριστές και μέλη του προσωπικού του συλλόγου εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό και λόγω αυτού αναβλήθηκε η ομαδική προπόνηση της Κυριακής (12/12), ενώ τη Δευτέρα ουδείς εμφανίστηκε για προπόνηση.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο αγώνας μας στο Μπρέντφορντ, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου για την Premier League, έχει αναβληθεί και θα επαναπρογραμματιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα.



Μετά την επιβεβαίωση των θετικών PCR τεστ της Covid-19 μεταξύ του προσωπικού της πρώτης ομάδας και των παικτών, το ξέσπασμα απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Λήφθηκε απόφαση να κλείσουν οι εγκαταστάσεις της πρώτης ομάδας στο Carrington Training Complex για 24 ώρες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος περαιτέρω μόλυνσης και τα άτομα που βρέθηκαν θετικά, έχουν απομονωθεί σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Premier League.



Δεδομένης της ακύρωσης της προπόνησης και της αναστάτωσης στην ομάδα και με προτεραιότητα την υγεία των παικτών και του προσωπικού, ο σύλλογος ζήτησε την αναβολή και τον επαναπρογραμματισμό του αγώνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Premier League πήρε την απόφαση για αναβολή, με βάση τις οδηγίες των ιατρικών συμβούλων.



Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκφράζει τη λύπη της για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στην Μπρέντφορντ και στους οπαδούς των δύο συλλόγων από την Covid-19», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ.

