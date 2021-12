Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Έφτασε τα 19 κρούσματα κορονοϊού

O κορονοϊός έχει χτυπήσει για τα καλά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τους «Κόκκινους Διαβόλους» να φτάνουν τα 19 κρούσματα στις τάξεις τους.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι μια από τις ομάδες της Premier League που έχει «χτυπηθεί» από τον κορονοϊό. Σε αυτό το κλαμπ ανήκουν η Τότεναμ, η Λέστερ και η Νόριτς.

Σύμφωνα με αποκάλυψη της «Telegraph» μετά από τον τελευταίο έλεγχο ανίχνευσης COVID-19 που πέρασαν οι «Κόκκινοι Διαβόλοι», βρέθηκαν θετικά 19 μέλη του αγωνιστικού τμήματος (ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο).

Ο αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στη Μπρέντφορντ αναβλήθηκε, ενώ με βάση τα τωρινά δεδομένα η διεξαγωγή της Σαββατιάτικης (18/12) εντός έδρας αναμέτρησης με τη Μπράιτον τίθεται εν αμφιβόλω.

