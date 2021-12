«Νοσοκομείο» η Τότεναμ, ξεπέρασε τα 20 κρούσματα κορονοϊού

Τα κρούσματα στην Τότεναμ έχουν ξεπεράσει τα 20 και ο αγώνα με την Λέστερ, οδεύει προς αναβολή...

Στην Τότεναμ η κατάσταση με τον κορονοϊό έχει «ξεφύγει» εντελώς, καθώς τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 20. Αυτά αφορούν τόσο την πρώτη ομάδα, όσο και το τμήμα Κ-23 αλλά και το τεχνικό επιτελείο του Αντόνιο Κόντε.

Πριν από μερικές ημέρες η UEFA ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα της με τη Ρεν, στο πλαίσιο των ομίλων του Europa Conference League, με το νικητή να κρίνεται στα χαρτιά.

Όπως είναι φυσικό, τίποτα δεν λειτουργεί στην Τότεναμ, με αποτέλεσμα να αναβληθεί και ο αγώνας της περασμένης Κυριακής (12/12) με την Μπράιτον. Την Πέμπτη τα «σπιρούνια» αντιμετωπίζουν την Λέστερ, αλλά όπως όλα δείχνουν ούτε αυτή η αναμέτρηση θα διεξαχθεί.

