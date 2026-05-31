Ο Ματίας Γένσεν επανήλθε στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό.

Το όνομα του Δανού Ματίας Γένσεν κυκλοφόρησε για τον Παναθηναϊκό τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, όταν στον πάγκο ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ.

Τώρα με την έλευση του Δανού τεχνικού Γιάκομπ Νίστρουπ, το όνομα του διεθνούς μέσου της Μπρέντφορντ επανήλθε στο προσκήνιο.

«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται εδώ και αρκετούς μήνες για τον Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ. Ο ελληνικός σύλλογος παρακολουθεί τον 30χρονο διεθνή Δανό μέσο από τον περασμένο Δεκέμβριο, καθώς το συμβόλαιό του λήγει. Ο Γένσεν θεωρείται ένας παίκτης που θα μπορούσε να βελτιώσει τη μεσαία γραμμή με το επιθετικό στυλ παιχνιδιού του νέου προπονητή», αναφέρεται στα δημοσιεύματα για τον άσο της Μπρέντφορντ.

Ο Γένσεν, ο οποίος έχει 31 συμμετοχές και 1 γκολ με την εθνική Δανίας είχε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 42 αγώνες με 5 γκολ και 3 ασίστ. Ένας ικανότατος μέσος, ο οποίος παίζει κυρίως οκτάρι. Συνολικά με τον αγγλικό σύλλογο ο διεθνής Δανός έχει 275 παιχνίδια με 17 γκολ και 32 ασίστ. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Νόρτζελαντ και στην πρώτη ομάδα είχε 66 ματς με 15 γκολ και 17 ασίστ. Έκανε επίσης ένα πέρασμα από τη Θέλτα με 6 συμμετοχές.

Ο Γένσεν γεννήθηκε την Πρωτοχρονιά του 1996 και είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1,80.

