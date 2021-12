Premier League: Απέρριψε κοινό αίτημα Λέστερ και Τότεναμ για αναβολή του μεταξύ τους παιχνιδιού λόγω κρουσμάτων κορονοϊού

Η Premier League αρνήθηκε το κοινό αίτημα που έκαναν Λέστερ και Τότεναμ για την ανοβολή της μεταξύ τους αναμέτρησης, λόγω πολλών κρουσμάτων κορονοϊού.

Ο μετάλλαξη «Όμικρον» του κορονοϊού «θερίζει» στη Premier League, καθώς αρκετά κλαμπ έχουν «χτυπηθεί». Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται η Τότεναμ, η Λέστερ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Νόριτς. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τη Πέμπτη (16/12, 21:30) το σύνολο του Μπρένταν Ρότζερς, όμως αμφότερες οι ομάδες έχουν πάρα πολλά κρούσματα.

Οι δυο ομάδες ζήτησαν να αναβληθεί η αναμέτρηση τους, όμως η Premier League, έκανε σαφές πως μετά την αναβαλή των αγώνων της Τότεναμ με Μπέρνλι - Μπράιτον και της Μπρέντφορντ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δε μπορεί να δεχτεί άλλες μετατροπές στο πρόγραμμα.

Τόσο ο Αντόνιο Κόντε όσο και ο Μπρένταν Ρότζερς αποκάλυψαν την άρνηση της λίγκας και συνεπώς οι δυο ομάδες θα παραταχθούν με όσους παίκτες είναι διαθέσιμοι. Όσον αφορά τις «αλεπούδες» θα αγωνιστούν χωρίς εννέα ποδοσφαιριστές και μάλιστα χωρίς κανέναν κεντρικό αμυντικό.

Conte reveals #THFC asked the PL to postpone Leicester game, but they had the request turned down. PL keen for game to go ahead with Spurs already having Burnley and Brighton game postponed.

Brendan Rodgers says he has 9 players unavailable through illness and COVID. Asked Premier League to look at postponing Spurs game and they refused. Evans not as bad after scan, but will be missing. Soyuncu injured, hamstring, Amartey not fit enough to start. No fit CBs for #LCFC