«Αιχμές» Ντε Τσέρμπι για τη διαιτησία: «Μάλλον ήταν επηρεασμένοι από τον αγώνα της Άρσεναλ»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι έριξε τα «καρφιά» του για τις αποφάσεις των διαιτητών στον πρόσφατο αγώνα της Τότεναμ κόντρα στη Λιντς.

Η Τότεναμ, παρότι προηγήθηκε, δεν κατάφερε να νικήσει στην έδρα της τη Λιντς, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1 και να εξασφαλίσει παράλληλα την παραμονή της στη Premier League, καθώς βρίσκεται στο +2 από τη 18η Γουέστ Χαμ, με μόλις 2 αγωνιστικές να παραμένουν.

Η χθεσινή (11/05) αναμέτρηση παρ΄όλα αυτά «στιγματίστηκε» έντονα από τη διαιτησία και πιο συγκεκριμένα από την άρνηση του ρέφερι, Τζάρεντ Γκίλετ, να καταλογίσει πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις, μετά την ανατροπή του Τζέιμς Μάντισον στην περιοχή από τον Λούκας Νμέτσα.

Ο προπονητής των «σπιρουνιών», Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, μιλώντας αρχικά στο «Sky Sports» και έπειτα στην συνέντευξη Τύπου, άφησε να εννοηθεί ότι οι συνέπειες της δραματικής νίκης της Άρσεναλ επί της Γουέστ Χαμ την προηγούμενη μέρα είχαν αφήσει τους διαιτητές «σε αγωνία», αμφισβητώντας παράλληλα τη ψυχραιμία τους.

«Νομίζω ότι ο διαιτητής δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ίσως δεν ήταν όσο ψύχραιμος έπρεπε. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος, ο διαιτητής μου έλεγε συνέχεια: "Αν φύγεις από την τεχνική ζώνη, θα πάρεις κίτρινη κάρτα". Ήταν ανήσυχοι σήμερα».

Ο Ιταλός τεχνικός συνέχισε υπερασπιζόμενος την αμφιλεγόμενη απόφαση του VAR από τον αγώνα των «κανονιέρηδων», όπου ο Κρις Καβάνα ακύρωσε το γκολ της ισοφάρισης για τα «σφυριά» στο 95ο λεπτό για φάουλ στον Ντέιβιντ Ράγια.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τα παράπονα για το VAR στον αγώνα της Άρσεναλ, επειδή ο Ράγια είχε φάουλ κατά 200%. Αλλά εκείνο το παιχνίδι ήταν δύσκολο για όλους, και ίσως η πίεση μεταφέρθηκε και στον διαιτητή μας σήμερα».

"Maybe the VAR felt the pressure after the West Ham Arsenal game ... 200% it was a foul on Raya if you want to talk about football."



Ενώ ο Ντε Τσέρμπι παραδέχτηκε ότι οι παίκτες του ήταν «σε βιασύνη» και ένιωθαν την ένταση του τελευταίου σπριντ της σεζόν, τόνισε ότι οι διαιτητές πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κάνουν σωστά τη δουλεία τους, καθώς τα διακυβεύματα σε αυτό το σημείο της χρονιάς φτάνουν στο αποκορύφωμά τους.