Τότεναμ: Αναβλήθηκε και η αναμέτρηση με τη Μπράιτον για την Premier League

Δεκτό έγινε το αίτημα της Τότεναμ για αναβολή του αγώνα με τη Μπράιτον, λόγω των πολλαπλών κρουσμάτων Covid-19 που παρουσιάστηκαν εντός του λονδρέζικού συλλόγου.

Ακόμη ένα ματς της Τότεναμ οδηγήθηκε σε αναβολή. Όπως ακριβώς συνέβη και για την αναμέτρηση με τη Ρεν στο Conference League, οι Λονδρέζοι έκαναν γνωστό πως η Premier League ενέκρινε το αίτημά τους για μετάθεση του ματς με τη Μπράιτον σε διαφορετική ημερομηνία.

Αιτία δεν είναι άλλη από την έξαρση της Covid-19 εντός των Σπιρουνιών, με 13 συνολικά παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου να μολύνονται από τον ιό και να αναγκάζουν τον Αντόνιο Κόντε να υπολογίζει μόλις σε μια ενδεκάδα ποδοσφαιριστών!

Κατόπιν σοβαρής εξέτασης, τελικά η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος έκρινε πως το Μπράιτον - Τότεναμ δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί επί ίσοις όροις και αποδέχθηκε το αίτημα των Λονδρέζων για αναβολή του αγώνα.

We can confirm that our Premier League fixture at Brighton & Hove Albion, on Sunday 12 December at 14:00, has been postponed following a Premier League Board meeting this afternoon.



