Μπέρνλι - Τότεναμ: Aναβλήθηκε ο αγώνας λόγω σφοδρής χιονόπτωσης (vid)

Σε αναβολή οδηγήθηκε η αναμέτρηση της Μπέρνλι με την Τότεναμ στο «Τερφ Μουρ», λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Τότεναμ του Αντόνιο Κόντε ήταν να αντιμετωπίσει στις 16:00 από την Μπέρνλι στο «Τερφ Μουρ», ωστόσο λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης τα τελευταία 24ωρα, ο αγώνας οδηγήθηκε σε αναβολή.

Ο διαιτητής της αναμέτρησης Πίτερ Μπανκς, μαζί με τους βοηθούς του έκαναν μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μπορεί να διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και η τελική απόφαση ήταν να μη διεξαχθεί σήμερα η αναμέτρηση.

🚨 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗣𝗢𝗡𝗘𝗗 🚨



Due to concerns with the playing surface and surrounding areas, it’s been deemed that the game can’t go ahead safely.#UTC pic.twitter.com/IhXjFdAtYF