Ο Δήμαρχος του Λονδίνου συμβουλεύει τους κατοίκους να ελπίζουν στον υποβιβασμό της Τότεναμ

Ο Δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, προτρέπει τους κατοικούς της πόλης να ελπίζουν στον υποβιβασμό της Τότεναμ, αντι της Γουέστ Χαμ για λόγους... οικονομίας.

Ο Δήμαρχος του Λονδίνου, Σερ Σαντίκ Καν, σε πρόσφατη συνέντευξη του στην «Standard», τόνισε πως οι κάτοικοι της πόλης θα πρέπει να υποστηρίζουν τη Γουέστ Χαμ έναντι της Τότεναμ σε αυτή τη μάχη του υποβιβασμού, καθώς οι φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν ένα «πρόστιμο» ύψους 2,5 εκατομμυρίων λιρών (2,9 εκατομμύρια ευρώ) σε περίπτωση που το σύνολο του Νούνο Εσπίριτο Σάντος δεν καταφέρει να παραμείνει στη κατηγορία.

Βρισκόμενοι στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League με μόλις δύο αγώνες να απομένουν, τα «Σφυριά» βρίσκονται «αγκαλιά» με τον υποβιβασμό. Μόνη τους ελπίδα είναι η Τότεναμ, η οποία βρίσκεται μία θέση πάνω τους, μόλις στο +2.

Μάλιστα, ο Καν κατηγόρησε τον προκάτοχό του, Μπόρις Τζόνσον, ότι έκανε «τη χειρότερη συμφωνία που μπορεί να φανταστεί κανείς» σχετικά με το θέμα αυτό, κάτι που σημαίνει ότι αν τελικά η Γουέστ Χαμ υποβιβαστεί, το Δημαρχείο θα επιβαρυνθεί με ένα τεράστιο κόστος .

«Αυτό που θα έλεγα στους Λονδρέζους που δεν υποστηρίζουν την Τότεναμ είναι ότι μάλλον θα έπρεπε να υποστηρίζουν τη Γουέστ Χαμ. Ο προηγούμενος δήμαρχος, Μπόρις Τζόνσον, έκανε τη χειρότερη συμφωνία που μπορεί να φανταστεί κανείς. Για τη Γουέστ Χαμ, ήταν συμφωνία του αιώνα, ουσιαστικά τους έδωσε δωρεάν ενοίκιο, αυτό το καταπληκτικό γήπεδο για 100 χρόνια».

«Τώρα, αν η Γουέστ Χαμ υποβιβαστεί, εμείς, οι φορολογούμενοι, εγώ ως Δήμαρχος, θα μπορούσαμε να χάσουμε έως και 2,5 εκατομμύρια ετησίως. Αυτό που λέω λοιπόν στους Λονδρέζους που δεν υποστηρίζουν την Τότεναμ είναι ότι μάλλον θα πρέπει να υποστηρίζουν τη Γουέστ Χαμ, επειδή ο φορολογούμενος θα χάσει αν η Γουέστ Χαμ τελικά υποβιβαστεί».

As West Ham and Tottenham battle it out to avoid relegation from the Premier League, Mayor of London Sadiq Khan reveals to The Standard who he would rather face the drop. pic.twitter.com/l7hM2UClm7 — Standard News (@standardnews) May 11, 2026

Η Αρχή του Μείζονος Λονδίνου (GLA) καλύπτει το κόστος λειτουργίας του Σταδίου του Λονδίνου και το κόστος αυτό αναμένεται να κλιμακωθεί σε ακραίο βαθμό εάν η Γουέστ Χαμ βρεθεί εν τέλει στην Championship.

Αυτό θα συμβεί καθώς τα εμπορικά έσοδα από το πρώην Ολυμπιακό Στάδιο αναμένεται να μειωθούν δραματικά εάν τα «σφυριά» αγωνιστούν στην κατώτερη κατηγορία, ενώ η GLA θα υποστεί υψηλότερο κόστος διαχείρισης, καθώς θα υπάρχουν 23 εντός έδρας αγώνες στην Championship σε σύγκριση με τους 19 της Premier League.

Σύμφωνα με τη συμφωνία 99 ετών που υπέγραψε ο Τζόνσον, ο λονδρέζικος σύλλογος πληρώνει 4,4 εκατομμύρια λίρες (5,07 εκατομμύρια ευρώ) ετησίως σε ενοίκιο, αφήνοντας την GLA να πληρώσει τον λογαριασμό για τη διαχείριση και άλλα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με το γήπεδο.