Στο παιχνίδι της Γιουβέντους με την Ουιντάντ (4-1), ο αριθμός των συνολικών φιλάθλων που έχουν βρεθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο.

Μπορεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων να μην έχει την αίγλη και το ενδιαφέρον που υπάρχει σε άλλες διοργανώσεις συλλόγων, ωστόσο σύμφωνα με τη FIFA, ήδη ο αριθμός των φιλάθλων που έχουν βρεθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο.

Ναι μεν σε μερικά παιχνίδια, όπως εκείνο της Τσέλσι με τους Λος Άντζελες (2-0) το «Mercedes-Benz Stadium» ήταν εκκωφαντικά... άδειο, ωστόσο υπάρχει και η άλλη όψη, εκείνη που συναντήσαμε στο ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν με την Ατλέτικο Μαδρίτης (4-0). Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η προσέλευση του κόσμου στη συγκεκριμένη αναμέτρηση τις 80.000 (80.619 για την ακρίβεια).

Το...ορόσημο του ενός εκατομμυρίου θεατών λοιπόν «ξεπεράστηκε» στο παιχνίδι της Γιουβέντους με την Ουιντάντ (4-1), με τη νεαρή υποστηρικτή του συλλόγου από το Μαρόκο, Ρατσίντα Ελομάρι, από τη Βιρτζίνια να βλέπει για πρώτη φορά αγώνα από κοντά και να γίνεται η Νο 1.000.000 οπαδός που έδωσε το «παρών» στις εξέδρες.

Ο συνολικός αριθμός μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής ανέρχεται στο 1.094.686 κόσμου, με τον μέσο όρο να φτάνει τις 36.490.

