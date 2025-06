Η Γιουβέντους πέτυχε τη δεύτερη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, επικράτησε 4-1 της Ουιντάντ και με μπροστάρη τον Γιλντίζ εξασφάλισε ουσιαστικά την πρόκριση της στους «16».

Λάμψη Γιλντίζ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αφού με δυο γκολ και συμμετοχή σε ακόμα ένα οδήγησε τη Γιουβέντους στη δεύτερη νίκη της. Η «Μεγάλη Κυρία» επικράτησε 4-1 της ανταγωνιστικής, Ουιντάντ, εξασφάλισε ουσιαστικά την πρόκριση στους «16» και περιμένει τη Σίτι στην τελευταία στροφή.

Το ξεκίνημα της Γιουβέντους ήταν ονειρικό, αφού στο πρώτο 20λεπτο είχε φάσεις και δύο γκολ! Η Ουιντάντ προσπάθησε να πιέσει ψηλά, οι Μπιανκονέρι εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες της και στο 6' άνοιξαν το σκορ. Ωραίος συνδυασμός του Γιλντίζ με τον Μουανί, ο πρώτος έκανε το τελείωμα, η μπάλα βρήκε στο πόδι του Μπουντουίλ και ο Μπεναμπίντ δέχθηκε γκολ στην κλειστή του γωνία.



Kenan Yildiz plays a slick one-two with Thuram, bursts into the box, and finishes it off to give @juventusfcen the lead!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVWAC pic.twitter.com/DfCsylv02q June 22, 2025

Η Γιουβέντους συνέχισε την πίεση και στο 16' ήρθε το δεύτερο τέρμα. Πρωταγωνιστής ακόμα μία φορά ο Γιλντίζ, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από την εξαιρετική προσπάθεια του Καμπιάσο και με σουτάρα πέτυχε το 2-0. Η Ουιντάντ ρίσκαρε, πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και με κινητήριο μοχλό τον Αμραμπάτ έγινε απειλητική. Έτσι, στο 25' ο πρώην εξτρέμ της ΑΕΚ έκανε την κάθετη στον Λορτς, ο οποίος με άψογο πλασέ μείωσε σε 2-1.

16' KENAN YILDIZ, WHAT HAVE YOU DONE?



A beautiful golazo from the wonderkid to double @juventusfcen's lead!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVWAC pic.twitter.com/VbaRU0HuHe — DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025

Ο ρυθμός στο τελευταίο τέταρτο του ημιχρόνου έπεσε. Η Γιούβε είχε τον έλεγχο, αλλά όχι και τους χώρους για να δημιουργήσει φάσεις.

Η παρουσία του Κουπμάινερς στην επανάληψη λειτούργησε θετικά για τους Ιταλούς, οι οποίοι πίεσαν και έβαλαν δύσκολα στην Ουιντάντ. Μάλιστα, στο 57' είχαν μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουν, αλλά η προβολή του Καμπιάσο βρήκε το δεξί κάθετο δοκάρι. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Κολό Μουανί δεν μπόρεσε από κοντά να χριστεί σκόρερ.

Ωστόσο, στο 69' ήρθε το τρίτο τέρμα για την ομάδα του Τούντορ. Ωραία πάσα του Κολό Μουανί, ο Γιλντίζ έκοψε υπέροχα, άδειασε τον αντίπαλό του και πλάσαρε ιδανικά για το 3-1 και το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Ο ρυθμός έπεσε, η Γιουβέντους είχε τον έλεγχο, ο Ντι Γκρεγκόριο ήταν εξαιρετικός όταν χρειάστηκε και στις καθυστερήσεις ο Βλάχοβιτς από την άσπρη βούλα διαμόρφωσε το 4-1. Ετσι, η Γιούβε με το νέο τρίποντο ουσιαστικά πέρασε στους «16» της διοργάνωσης. Στην τελευταία στροφή θα παίξει με τη Μάντσεστερ Σίτι, εκεί όπου με νίκη παίρνει και την πρωτιά.