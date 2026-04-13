Στο Νορθ Καρολάινα του Μάικλ Τζόρνταν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Νεοκλής Αβδάλας.

Ο Νεοκλής Αβδάλας πήρε τη μεγάλη απόφαση και επέλεξε το Νορθ Καρολάινα για να συνεχίσει την κολεγιακή του καριέρα! Ο 20χρονος ταλαντούχος γκαρντ έπειτα από μια σεζόν στο Βιρτζίνια Τεκ αλλάζει κολέγιο και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στο φημισμένο Νορθ Καρολάινα, του Μάικ Τζόρνταν. Εκεί, όπου ο «Air» ξεκίνησε να γράφει την ιστορία του μπάσκετ.

Μάλιστα. την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, όπου έβαλε μια φωτογραφία του και τάγκαρε τον επίσημο λογαριασμό του κολεγίου.

Ο Νεοκλής Αβδάλας που είχε μπει στο transfer portal, αναζητώντας νέο κολέγιο, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ομάδων, ωστόσο, έπειτα από αρκετή σκέψη επέλεξε το συγκεκριμένο κολέγιο του οποίου προπονητής θα είναι ο Μάικ Μαλόουν, πρώην τεχνικός των Ντένβερ Νάγκετς.

Η εξέλιξη αυτή όπως ήταν αναμενόμενο ενθουσίασε τον Αβδάλα, ο οποίος θα δουλέψει σ' ένα πρόγραμμα υψηλού επιπέδου, μέσα από το οποίο θα εξελιχθεί και ο ίδιος αναδεικνύοντας το ταλέντο του.

Σύντομα αναμένεται να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ελλάδα όπου βρίσκεται αυτό το διάστημα και όπως λένε άνθρωποι του περιβάλλοντος του ανυπομονεί να δουλέψει στο πρόγραμμα του Νορθ Καρολάινα, μη κρύβοντας τον ενθουσιασμό του για την εξέλιξη αυτή στην καριέρα του.