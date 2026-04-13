Ο Αλέξανδρος Νανόπουλος με μήνυμά του στα social αποχαιρέτησε τον Μίλωνα ομάδα που αγωνίστηκε για 4 χρόνια και ετοιμάζεται για τον νέο σταθμό της καριέρας του που θα είναι ο Πανιώνιος.

Οι κινήσεις των ομάδων της Novibet Volley League συνεχίζονται με τον Πανιώνιο να κάνει μια εξαιρετική μεταγραφή αποκτώντας τον 21χρονο, Αλέξανδρο Νανόπουλο. Ο νεαρός ακραίος που τα τελευταία τέσσερα χρόνια αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στον Μίλωνα κερδίζοντας θέση και στην Εθνική ομάδα, με μήνυμά του στα social αποχαιρέτησε τους «πράσινους» της Νέας Σμύρνης και ετοιμάζεται να φορέσει τα κυανέρυθρα, μένοντας βέβαια στην ίδια πόλη.

Αναλυτικά το μήνυμα του Νανόπουλου έχει ως εξής: «Μετά από 4 γεμάτα χρόνια, έφτασε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος για μένα με την ομάδα του Μίλωνα.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη, τους προπονητές για όσα μου έμαθαν και φυσικά όλους τους συμπαίκτες μου — ανθρώπους που έγιναν οικογένεια μέσα και έξω από το γήπεδο. Μαζί περάσαμε στιγμές έντονες, χαρές, δυσκολίες και εμπειρίες που θα με συνοδεύουν για πάντα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο της ομάδας για τη στήριξη και την αγάπη όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Μίλωνας θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Φεύγω γεμάτος και περήφανος για όσα ζήσαμε.

Καλή συνέχεια σε όλους — εις το επανιδείν!»