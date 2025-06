Η Τσέλσι άρχισε με νίκη το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, επικράτησε 2-0 της Λος Άντζελες, με το άδειο «Mercedes-Benz Stadium» να προκαλεί... απογοήτευση.

Η Τσέλσι χωρίς να είναι… ορεξάτη, επικράτησε 2-0 της Λος Άντζελες στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Το εντυπωσιακό «Mercedes-Benz Stadium» ήταν… εκκωφαντικά άδειο, με τους 150 Ultras της Λ.Α. να προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά. Θυμίζουμε, πως η FIFA δαπάνησε πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια σε μάρκετινγκ για να προωθήσει το τουρνουά του φετινού καλοκαιριού στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνοντας τον αρχικό προϋπολογισμό κατά αρκετά εκατομμύρια τον τελευταίο μήνα. Στο αγωνιστικό, η ομάδα του Μαρέσκα χωρίς να βρει τα πατήματά της πήρε την πρώτη νίκη, αφού τα γκολ των Νέτο, Φερνάντες ήταν αρκετά για να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ της.

Η Λος Άντζελες μπήκε πιο ορεξάτη στο ματς και προσπάθησε να φανεί απειλητική για την Τσέλσι. Άλλωστε, το MLS βρίσκεται σε εξέλιξη και η ομάδα είναι σε καλό μομέντουμ. Οι Μπλε μετά το μουδιασμένο πρώτο δεκάλεπτο, άρχισαν να πατούν καλύτερα και είχαν την πρώτη υποψία ευκαιρίας, αλλά ο Τζάκσον με διπλή προσπάθεια δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Στο 17’ οι Λονδρέζοι βρέθηκαν μια ανάσα από το γκολ, όταν ο Μαντουέκε βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά νικήθηκε από τον Γιορίς.

