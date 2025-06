Ό κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης προέβη σε καταγγελία για εις βάρος του ρατσιστική συμπεριφορά από παίκτη της Πατσούκα, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Τσάμπι Αλόνσο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να κέρδισε με 3-1 την Πατσούκα για την 2η αγωνιστική στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όμως, όπως φαίνεται, το ποδόσφαιρο έχασε για ακόμη μια φορά.

Αυτό διότι ο Αντόνιο Ρούντιγκερ φέρεται να έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης από ποδοσφαιριστή της μεξικανικής ομάδας, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ο Γερμανός αμυντικός ζήτησε ένα φάουλ, με τον Γκουστάβο Καμπράλ να του... λέει κάτι και τον Ρούντιγκερ αμέσως να πηγαίνει προς τον διαιτητή, ο οποίος με χαρακτηριστική κίνηση των χεριών ενεργοποίησε το «πρωτόκολλο ρατσισμού».

O árbitro Ramon Abatti Abel fez o sinal do protocolo antirracismo após uma discussão do Rudiger com o argentino Gustavo Cabral.

Ο έμπειρος στόπερ της «βασίλισσας» ισχυρίζεται πως ο Αργεντίνος αντίπαλός του τον αποκάλεσε «γα....ο μαύρο», με τον ίδιο να του απαντά «γα....ος δειλός», πριν κατευθυνθεί προς τον άρχοντα της αναμέτρησης. Μάλιστα, και ο Τσάμπι Αλόνσο επιβεβαίωσε το περιστατικό, λέγοντας πως η FIFA ήδη έχει αρχίσει να ερευνά και θα επιληφθεί της κατάστασης.

🚨 Xabi Alonso: "Racist insult against Rudiger? That's what Rudiger said, and we believe him".



"Now FIFA is investigating. It's unacceptable".