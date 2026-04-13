Άνοδος 104 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη για τον Σγουρόπουλο

Μεγάλη άνοδο σημείωσε ο Γιάννη Σγουρόπουλος στην παγκόσμιας κατάταξη του πινγκ πονγκ, έπειτα από την εξαιρετική πορεία του στο τουρνουά της Καππαδοκίας.

Στο τουρνουά, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο (11/04) στο Νεβσεχίρ, ο τέσσερις φορές πρωταθλητής Ευρώπης των νεαρών ηλικιών πλασαρίστηκε στις θέσεις 9-16 του απλού ανδρών και στην εβδομαδιαία κατάταξη νούμερο 16, που εκδόθηκε σήμερα (13/04) από την παγκόσμια ομοσπονδία, είδε το όνομά του 104 θέσεις ψηλότερα και συγκεκριμένα στο νούμερο 298.

Ο Σγουρόπουλος άρχισε την πορεία του στο τουρνουά της Τουρκίας από τα προκριματικά γκρουπ. Πέρασε με πρωτιά στο κυρίως ταμπλό, αργότερα επικράτησε και στον 1ο γύρο για ν’ αποκλειστεί στη 16άδα. Πήρε συνολικά 18 βαθμούς και με 41 στο σύνολο μετακινήθηκε στο νούμερο 298 από το 402 της περασμένης εβδομάδας.

Αυτό μάλιστα, είναι το δεύτερο βαθμολογικό άλμα του μέσα σε έναν μήνα. Τον Μάρτιο, που είχε μπει στο κυρίως ταμπλό του WTT Feeder της Κροατίας, είχε όφελος 144 θέσεων.

Επίσης στην Καππαδοκία το απλό γυναικών δεν είχε προκριματικά γκρουπ, αλλά κατευθείαν ταμπλό. Η Παπαδημητρίου πλασαρίστηκε στις θέσεις 17-24, αποκόμισε 2 βαθμούς και είχε βελτίωση 19 θέσεων. Με 21 βαθμούς στο σύνολο εμφανίζεται τώρα στο νούμερο 376 του world ranking από το 395 της 15ης εβδομάδας.