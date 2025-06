Με το «δεξί» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 η Παρί Σεν Ζερμέν που επικράτησε 4-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και πήρε τους πρώτους της τρεις βαθμούς στη διοργάνωση.

Με φόρα από την κατάκτηση του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στην Ατλέτικο, νίκησε με 4-0 και πήρε τους τρεις βαθμούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Με δέκα από το 79' αγωνίζονταν οι Ροχιμπλάνκος.

Απόλυτοι κυρίαρχοι οι Παριζιάνοι στο α' μέρος, είδαν την Ατλέτικο να απειλεί μεν στο 3ο λεπτό με την απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Άλβαρες που κατέληξε άουτ, όμως η συνέχεια τους ανήκε. Στο 19ο λεπτό, η ανωτερότητα μετατράπηκε σε γκολ χάρη στο άψογο σουτ του Ρουίθ έξω από την περιοχή που νίκησε τον Όμπλακ για το 1-0. Η Ατλέτικο, σε παθητικό ρόλο, έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 45' με τον Γκριεζμάν, αλλά στην εξέλιξη της φάσης η Παρί έφυγε στην κόντρα και ο Βιτίνια διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με πλασέ (45+1').

Έχοντας το «μαξιλαράκι» των δύο τερμάτων, η Παρί μπήκε στην αρχή του β' μέρους με ορμή, προτού κατεβάσει ταχύτητα και διαχειριστεί το ματς. Στο 49' άγγιξε το τρίτο γκολ με τον Κβαρατσχέλια, αλλά το σουτ του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι που Όμπλακ που προηγουμένως τη βρήκε με τα ακροδάχτυλα. Η Ατλέτικο μείωσε στο 57' με τον Άλβαρες, όμως ο διαιτητής με την παρεμβολή του VAR ακύρωσε το γκολ για φάουλ στην αρχή της φάσης. Τα πράγματα δυσκόλεψαν κι άλλο για την Ατλέτικο στο 78', καθώς ο Λενκγλέ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 82', ο Σόρλοθ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ξαναβάλει στο ματς τους Ροχιμπλάνκος και ο Μαγιουλού στο 87' σκόραρε για το 3-0, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Λι από την άσπρη βούλα.

