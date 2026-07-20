Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης συνεχάρη την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.

Η Ισπανία είναι για δεύτερη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η παρέα του Λαμίν Γιαμάλ λύγισε στην παράταση με 1-0 την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και τη διαδέχθηκε στην κορυφή του κόσμου.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, λοιπόν, απέστειλε προς τον ομόλογό του στην ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, Ραφαέλ Λουζάν, την ακόλουθη επιστολή για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας:

«Εκ μέρους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και εμού προσωπικά, θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμότερα και πλέον ειλικρινή μου συγχαρητήρια προς εσάς, τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο και προς όλους όσοι εργάζονται στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για τον θρίαμβο της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η Ισπανία ήταν, κατά γενική ομολογία, η κορυφαία ομάδα της διοργάνωσης και η κατάκτηση του τροπαίου αποτελεί τη φυσική επιβράβευση της αγωνιστικής της υπεροχής, δικαιώνοντας το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Μόλις δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του UEFA EURO, η επιτυχία της Ισπανίας στη μεγαλύτερη διεθνή ποδοσφαιρική διοργάνωση, επιβραβεύει ακόμη περισσότερο το στρατηγικό όραμα της Ομοσπονδίας σας. Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία και το αναπτυξιακό μοντέλο που έχετε διαμορφώσει αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο».

Παρακαλώ δεχθείτε για ακόμη μία φορά τα θερμά μου συγχαρητήρια. Εύχομαι σε εσάς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ισπανικού ποδοσφαίρου κάθε επιτυχία και ακόμη περισσότερα σπουδαία επιτεύγματα τα επόμενα χρόνια».

