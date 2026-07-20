Ο Λιονέλ Μέσι φέρεται να έκανε μια... ύπουλη κίνηση, ζητώντας αποβολή για τον Κουκουρέγια την ώρα που εκείνος του έδειχνε που χτύπησε ο Κουμπαρσί.

Επεισοδιακός ήταν αν μη τι άλλο ο τελικός του φετινού Μουντιάλ, που εν τέλει έστεψε Παγκόσμια πρωταθλήτρια την Ισπανία με 1-0 και «χρυσό» σκόρερ στο 106' της παράτασης τον Φεράν Τόρες.

Το παιχνίδι είχε -αναμενόμενα- αρκετή ένταση και... ξύλο μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δυο χωρών που φυσικά σε κάθε φάση προσπαθούσαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα τους. Έτσι φαίνεται να έκανε και ο Λιονέλ Μέσι, σε μια στιγμή που ο Πάου Κουμπαρσί ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μαρκ Κουκουρέγια προσπάθησε να εξηγήσει στον 39χρονο άσο το σημείο, δηλαδή το στόμα, που είχε χτυπήσει ο Κουμπαρσί, όμως ο Μέσι βρήκε αυτή την κίνηση αφορμή για να ζητήσει την αποβολή του αριστερού μπακ της Ρόχα από τον Σλάβκο Βίντσιτς, εκμεταλλευόμενος τον κανονισμό με την απαγόρευση για κάλυψη του στόματος.

Ωστόσο, ο ρέφερι του τελικού δεν προέβη σε κάποια τιμωρία για τον Κουκουρέγια, ενώ από την άλλη το βίντεο δείχνει πως ακόμη και ο Μέσι κάνει... unfair κινήσεις.