Τελικός Μουντιάλ 2026: Η unfair κίνηση του Μέσι που ζήτησε αποβολή για τον Κουκουρέγια (vid)
Επεισοδιακός ήταν αν μη τι άλλο ο τελικός του φετινού Μουντιάλ, που εν τέλει έστεψε Παγκόσμια πρωταθλήτρια την Ισπανία με 1-0 και «χρυσό» σκόρερ στο 106' της παράτασης τον Φεράν Τόρες.
Το παιχνίδι είχε -αναμενόμενα- αρκετή ένταση και... ξύλο μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δυο χωρών που φυσικά σε κάθε φάση προσπαθούσαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα τους. Έτσι φαίνεται να έκανε και ο Λιονέλ Μέσι, σε μια στιγμή που ο Πάου Κουμπαρσί ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.
Ο Μαρκ Κουκουρέγια προσπάθησε να εξηγήσει στον 39χρονο άσο το σημείο, δηλαδή το στόμα, που είχε χτυπήσει ο Κουμπαρσί, όμως ο Μέσι βρήκε αυτή την κίνηση αφορμή για να ζητήσει την αποβολή του αριστερού μπακ της Ρόχα από τον Σλάβκο Βίντσιτς, εκμεταλλευόμενος τον κανονισμό με την απαγόρευση για κάλυψη του στόματος.
Ωστόσο, ο ρέφερι του τελικού δεν προέβη σε κάποια τιμωρία για τον Κουκουρέγια, ενώ από την άλλη το βίντεο δείχνει πως ακόμη και ο Μέσι κάνει... unfair κινήσεις.
库库雷利亚向梅西解释，库巴西的嘴角受伤，结果梅西借机向裁判举报他捂嘴，要求向他出示红牌。— superluigi.eth (@superluigi0309) July 20, 2026
证明球王也有骚操作的，只是这个操作有失球王风度。 pic.twitter.com/qcQB8x3smV
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