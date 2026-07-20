Το 2015, η Κ19 της Ισπανίας είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο EURO U19 που διοργανώθηκε στην Ελλάδα και δεν είναι λίγοι οι παίκτες οι πλέον είναι κάτοχοι του Μουντιάλ.

Η Ισπανία βρίσκεται στο... Έβερεστ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου καθώς επικράτησε στον τελικό του Μουντιάλ με 1-0 επί της Αργεντινής και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε αναβιώνει την ισπανική αυτοκρατορία της εξαετίας 2008-2012 όμως αυτό δεν είναι κάτι που χτίστηκε τώρα αλλά έχει ξεκινήσει από αρκετά παλιά, εξού και η επιλογή της ισπανικής ομοσπονδίας να δώσει τα... κλειδιά στον 65χρονο κόουτς.

Ο συγκεκριμένος κόουτς, είναι ο ίδιος που οδήγησε την Κ19 της χώρας στην κορυφή της Ευρώπης, το 2015 σε μία διοργάνωση που εξελίχθηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κατερίνη, όπου οι «ρόχας» επικράτησαν με 2-0 της Ρωσίας.

Σε εκείνο το ρόστερ ήταν, όχι ένας, ούτε δύο αλλά τρία μέλη της τωρινής Εθνικής Ομάδας, οι οποίοι έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο του πρωταθλητισμού. Μιλάμε για τον Ρόδρι, τον Μικέλ Μερίνο αλλά και τον Ουνάι Σιμόν που ήταν στον πάγκο της ομάδας καθώς βασικός ήταν ο Σιβέρα.

Μέσα σε όλα αυτά, ο άνθρωπος του πάγκου που ήταν ο Λουίς ντε λα Φουέντε, ο οποίος 11 χρόνια, οδήγησε κάποια από αυτά τα παιδιά στην κορυφή του κόσμου με την ανδρική ομάδα.