Φίλοι της Ισπανίας ενημερώθηκαν στη διάρκεια της πτήσης από τον πιλότο για το αποτέλεσμα του τελικού με την Αργεντινή και ξέσπασαν.

Να παίζει η εθνική ομάδα της χώρας σου τελικό Μουντιάλ με την Αργεντινή κι εσύ να είσαι χιλιάδες πόδια πάνω από το έδαφος... Συμβαίνει κι αυτό. Ισπανοί οπαδοί ταξίδευαν με το αεροπλάνο την ώρα του τελικού.

Η αγωνία ήταν στο κόκκινο, όταν ο πιλότος είπε στους επιβάτες ότι έχει να κάνει μία σημαντική ενημέρωση. Βρήκε μία ιδιαίτερη ατάκα και τότε όλοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Αγκαλιάζονταν και φώναζαν «Πρωταθλητές».

«Αυτοί που έχουν μπλουζάκι με ένα μόνο αστέρι θα πρέπει να αγοράσουν άλλο», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Ισπανού πιλότου.

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