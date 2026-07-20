Ισπανία - Αργεντινή 1-0: Στη διάρκεια της πτήσης έμαθαν το σκορ και ξέσπασαν
Να παίζει η εθνική ομάδα της χώρας σου τελικό Μουντιάλ με την Αργεντινή κι εσύ να είσαι χιλιάδες πόδια πάνω από το έδαφος... Συμβαίνει κι αυτό. Ισπανοί οπαδοί ταξίδευαν με το αεροπλάνο την ώρα του τελικού.
Η αγωνία ήταν στο κόκκινο, όταν ο πιλότος είπε στους επιβάτες ότι έχει να κάνει μία σημαντική ενημέρωση. Βρήκε μία ιδιαίτερη ατάκα και τότε όλοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Αγκαλιάζονταν και φώναζαν «Πρωταθλητές».
«Αυτοί που έχουν μπλουζάκι με ένα μόνο αστέρι θα πρέπει να αγοράσουν άλλο», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Ισπανού πιλότου.
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✈️🇪🇸🗣️ El celebrado mensaje de un piloto en pleno vuelo comunicando a los pasajeros que España vuelve a ser campeona del mundo: "Aquellos que tengan una camiseta con una sola estrella tendrán que comprarse otra"— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 20, 2026
El ambiente de celebración por el nuevo título de España no solo se… pic.twitter.com/IMpR0sJlS5
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