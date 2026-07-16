Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία, γιορτάζουν!

Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία, γιορτάζουν!
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Στη Σκωτία πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση της Αργεντινής και το ότι οι Άγγλοι πάλι έμειναν με άδεια χέρια.

Η Αργεντινή «φλέγεται» για την πρόκριση της παρέας του «βασιλιά» Λιονέλ Μέσι. Η χαρά στη χώρα είναι απερίγραπτη.

Αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, σε ορισμένες γωνιές του Ηνωμένου Βασιλείου, ολοκληρώθηκε μία φανταστική βραδιά και ξημέρωσε μία ωραία μέρα. «Φανταστικό ηλιοβασίλεμα απόψε», γράφουν οι Σκωτσέζοι κι έχουν πάνω από τη Γλασκώβη τον ήλιο της σημαίας της Αργεντινής!

Μία παρέα Σκωτσέζων, παράλληλα, φωτογραφήθηκε με φανέλες Αργεντινής και θύμισε ότι το 2024, στον τελικό του Euro, φορούσαν οι ίδιοι φανέλα της Ισπανίας, που λύγισε 2-1 τα «λιοντάρια».

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Σε ένα άλλο βίντεο συγκεντρώθηκαν όλες οι αποτυχίες της Αγγλίας!

 

«Ο Μέσι κουβαλάει την Αργεντινή, ο Λαμίν Γιαμάλ κουβαλάει την Ισπανία, η British Airways κουβαλάει την Αγγλία», έγραψαν οι Ιρλανδοί.

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Πανηγυρισμοί και στο Κάρντιφ της Ουαλίας

Σε πολλές παμπ στη Σκωτία, αλλά και την Ουαλία, ντόπιοι, αλλά και Αργεντινοί επίσης πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση των Λατινοαμερικάνων. Ή, αν προτιμάτε τον αποκλεισμό της Αγγλίας. Διότι ο εχθρός του εχθρού μου, είναι φίλος μου...

Πανηγυρισμοί σε παμπ στη Σκωτία

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην χαρούν και οι Ιρλανδοί.

@Photo credits: INTIME

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