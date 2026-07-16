Αγγλία - Αργεντινή 1-2: Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία, γιορτάζουν!
Η Αργεντινή «φλέγεται» για την πρόκριση της παρέας του «βασιλιά» Λιονέλ Μέσι. Η χαρά στη χώρα είναι απερίγραπτη.
Αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, σε ορισμένες γωνιές του Ηνωμένου Βασιλείου, ολοκληρώθηκε μία φανταστική βραδιά και ξημέρωσε μία ωραία μέρα. «Φανταστικό ηλιοβασίλεμα απόψε», γράφουν οι Σκωτσέζοι κι έχουν πάνω από τη Γλασκώβη τον ήλιο της σημαίας της Αργεντινής!
Μία παρέα Σκωτσέζων, παράλληλα, φωτογραφήθηκε με φανέλες Αργεντινής και θύμισε ότι το 2024, στον τελικό του Euro, φορούσαν οι ίδιοι φανέλα της Ισπανίας, που λύγισε 2-1 τα «λιοντάρια».
Σε ένα άλλο βίντεο συγκεντρώθηκαν όλες οι αποτυχίες της Αγγλίας!
«Ο Μέσι κουβαλάει την Αργεντινή, ο Λαμίν Γιαμάλ κουβαλάει την Ισπανία, η British Airways κουβαλάει την Αγγλία», έγραψαν οι Ιρλανδοί.
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Cracking sunset in Scotland tonight 🏴 pic.twitter.com/Ssb3K2Ns3G— Scottish Banter (@1scottishbanter) July 15, 2026
We're back #vamosargentina pic.twitter.com/CaX01gaOja— Craig Mailer 🏴 (@stmadoessaint) July 15, 2026
Vamossssss pic.twitter.com/QYERkZyw2F— Grand Auld Team (@GrandAuldTeam_) July 15, 2026
Messi carrying Argentina, Lamine Yamal carrying Spain, British Airways carrying England.— Irish Unity 🇮🇪🇵🇸 (@IrishUnity) July 15, 2026
What. A. Video. https://t.co/A80Xbf9gu2— Scottish Football Away Days (@scotsawaydays) July 15, 2026
Πανηγυρισμοί και στο Κάρντιφ της Ουαλίας
Scenes in Cardiff after Argentina beat England in semifinals of #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/WOAVJ83RCz— Ankan Kar (@AnkanKar) July 15, 2026
🏴🇦🇷 FESTEJOS EN CARDIFF POR LA VICTORIA DE ARGENTINA pic.twitter.com/gWkP58IfpU— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 15, 2026
Σε πολλές παμπ στη Σκωτία, αλλά και την Ουαλία, ντόπιοι, αλλά και Αργεντινοί επίσης πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση των Λατινοαμερικάνων. Ή, αν προτιμάτε τον αποκλεισμό της Αγγλίας. Διότι ο εχθρός του εχθρού μου, είναι φίλος μου...
Πανηγυρισμοί σε παμπ στη Σκωτία
🏴🇦🇷 Festejos en un bar de Escocia por la victoria de la Selección Argentina pic.twitter.com/8Dbrni5Ta7— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 16, 2026
Φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην χαρούν και οι Ιρλανδοί.
Brilliant day today celebrating #argentina in #foxford #Mayo.. #ireland pic.twitter.com/5eTgAZYqAn— Admiral William Brown (@brown_admiral) July 16, 2026
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