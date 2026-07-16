Στη Σκωτία πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση της Αργεντινής και το ότι οι Άγγλοι πάλι έμειναν με άδεια χέρια.

Η Αργεντινή «φλέγεται» για την πρόκριση της παρέας του «βασιλιά» Λιονέλ Μέσι. Η χαρά στη χώρα είναι απερίγραπτη.

Αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, σε ορισμένες γωνιές του Ηνωμένου Βασιλείου, ολοκληρώθηκε μία φανταστική βραδιά και ξημέρωσε μία ωραία μέρα. «Φανταστικό ηλιοβασίλεμα απόψε», γράφουν οι Σκωτσέζοι κι έχουν πάνω από τη Γλασκώβη τον ήλιο της σημαίας της Αργεντινής!

Μία παρέα Σκωτσέζων, παράλληλα, φωτογραφήθηκε με φανέλες Αργεντινής και θύμισε ότι το 2024, στον τελικό του Euro, φορούσαν οι ίδιοι φανέλα της Ισπανίας, που λύγισε 2-1 τα «λιοντάρια».

Σε ένα άλλο βίντεο συγκεντρώθηκαν όλες οι αποτυχίες της Αγγλίας!

«Ο Μέσι κουβαλάει την Αργεντινή, ο Λαμίν Γιαμάλ κουβαλάει την Ισπανία, η British Airways κουβαλάει την Αγγλία», έγραψαν οι Ιρλανδοί.

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Cracking sunset in Scotland tonight 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/Ssb3K2Ns3G — Scottish Banter (@1scottishbanter) July 15, 2026

Messi carrying Argentina, Lamine Yamal carrying Spain, British Airways carrying England. — Irish Unity 🇮🇪🇵🇸 (@IrishUnity) July 15, 2026

Πανηγυρισμοί και στο Κάρντιφ της Ουαλίας

Scenes in Cardiff after Argentina beat England in semifinals of #FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/WOAVJ83RCz — Ankan Kar (@AnkanKar) July 15, 2026

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇦🇷 FESTEJOS EN CARDIFF POR LA VICTORIA DE ARGENTINA pic.twitter.com/gWkP58IfpU July 15, 2026

Σε πολλές παμπ στη Σκωτία, αλλά και την Ουαλία, ντόπιοι, αλλά και Αργεντινοί επίσης πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση των Λατινοαμερικάνων. Ή, αν προτιμάτε τον αποκλεισμό της Αγγλίας. Διότι ο εχθρός του εχθρού μου, είναι φίλος μου...

Πανηγυρισμοί σε παμπ στη Σκωτία

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇦🇷 Festejos en un bar de Escocia por la victoria de la Selección Argentina pic.twitter.com/8Dbrni5Ta7 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) July 16, 2026

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην χαρούν και οι Ιρλανδοί.