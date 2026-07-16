Αγγλία - Αργεντινή: Η σφαλιάρα του Μπέλινγκχαμ στον Μπάρκο που προκάλεσε σύρραξη (vid)
Ένα παιχνίδι βγαλμένο από τα όνειρα των ρομαντικών του ποδοσφαίρου ήταν ο ημιτελικός της Αγγλίας με την Αργεντινή, που βρήκε την παγκόσμια πρωταθλήτρια νικήτρια (με ανατροπή) με 2-1.
Η παρέα του Λιονέλ Μέσι -με τον ίδιο να έχει δυο ασίστ- έκλεισε ραντεβού για το βράδυ της 19ης Ιουλίου με την Ισπανία και θα διεκδικήσει back to back τον τίτλο του Μουντιάλ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από όλο τον πλανήτη.
Βέβαια, τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες το βίντεο από το φινάλε του ημιτελικού και τη στιγμή που ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ προκάλεσε... σύρραξη. Αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα, ο Άγγλος μέσος έβλεπε δίπλα του τους Αργεντίνους να πανηγυρίζουν και σε μια όχι και τόσο σοφή κίνηση, κατευθύνθηκε προς τον Βαλεντίν Μπάρκο και του έριξε μια σφαλιάρα!
Αναμενόμενα προκλήθηκε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δυο χωρών, ωστόσο οι πιο ψύχραιμοι γλίτωσαν τα χειρότερα.
😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL— Diario AS (@diarioas) July 15, 2026
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