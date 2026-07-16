Κέιν για Μπέλινγκχαμ: «Του είπα πως δεν χρειαζόταν να μιλήσει έτσι στον Μέσι, δεν έπρεπε να ξυπνήσει το θηρίο μέσα του»

Ο Χάρι Κέιν σχολίασε τη συμπεριφορά του Μπέλινγκχαμ απέναντι στον Μέσι και αποκάλυψε την παρατήρηση που έκανε στον συμπαίκτη του.

Μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή στα ημιτελικά του φετινού Μουντιάλ, ο Χάρι Κέιν, μίλησε και για την έντονη αντιπαράθεση που είχε ο Τζουντ Μπέλινγχαμ με τον Μέσι κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στην Ατλάντα.

Ερωτηθείς για το συγκεκριμένο επεισόδιο, ο Άγγλος στράικερ αποκάλυψε ότι είπε στον σούπερ σταρ της Ρεάλ πως δεν έπρεπε να προσεγγίσει τον Αργεντινό και να του μιλήσει με αυτόν τον τρόπο.

Όπως εξήγησε, όταν προκαλείς έναν παίκτη τέτοιου βεληνεκούς, το μόνο που καταφέρνεις είναι να του δώσεις ένα επιπλέον κίνητρο για να σε «τιμωρήσει», όπερ και εγένετο στη συνέχεια της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της Αγγλίας, η πιο έξυπνη τακτική απέναντι σε ποδοσφαιριστές της κλάσης του Μέσι είναι να αποφεύγεις οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να τους δώσει αφορμή για να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το επίπεδο του παιχνιδιού τους.

«Είπα στον Τζουντ ότι δεν χρειαζόταν να προσεγγίσει έτσι τον Μέσι. Δεν μπορείς να ξυπνάς το θηρίο μέσα του και να περιμένεις να μην συμβεί τίποτα. Τη στιγμή που του δίνεις αυτό το επιπλέον κίνητρο, θα σε τιμωρήσει, και αυτό ακριβώς είδαμε να συμβαίνει. Απέναντι σε παίκτες σαν τον Μέσι, μερικές φορές το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να παραμένεις πειθαρχημένος και να μην τους δίνεις λόγο να ανεβάσουν το επίπεδό τους», είπε χαρακτηριστικά ο Κέιν.