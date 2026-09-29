Ο Λαμίν Γιαμάλ είχε κέφια και οδήγησε την Ισπανία σε παράσταση με 4-1 επί της Κροατίας. Ξεκούραστο «διπλό» των Άγγλων που λύγισαν με 2-0 την Τσεχία.

League A - 3oς Ομιλος

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λαμίν Γιαμάλ, η Ισπανία επικράτησε 4-1 της Κροατίας στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» και εδραίωσε την πρωτιά της στον όμιλο του Nations League. Εντυπωσιακοί οι Ιβηρες, έκαναν ό,τι ήθελαν στο β’ μέρος και πέτυχαν τη δεύτερη διαδοχική νίκη στο γκρουπ. Ο 19χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ μόλις στο 2΄, ολοκληρώνοντας εντυπωσιακή ομαδική προσπάθεια 26 μεταβιβάσεων, πριν οι Κροάτες ακουμπήσουν την μπάλα. Ο Μπέλιο ισοφάρισε προσωρινά, όμως ο Πουμπίλ απάντησε τρία λεπτά αργότερα, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την εθνική. Στο 63΄, ο Γιαμάλ συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Πέδρι και νίκησε ξανά τον Λιβάκοβιτς για το 3-1, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην κροατική αντίσταση. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Νίκο Γουίλιαμς, σε μία βραδιά κατά την οποία η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε επιβεβαίωσε την αγωνιστική της υπεροχή και έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Αγγλία άφησε πίσω της την ήττα από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Nations League και έβγαλε αντίδραση απέναντι στην Τσεχία, επικρατώντας με 2-0 εκτός έδρας για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ παρουσίασε σοβαρό πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε τον έλεγχο και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη, ιδιαίτερα μετά την ανάπαυλα. Καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα ήταν η αποβολή του Σουλτς στο 25ο λεπτό, η οποία άφησε τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες.

Τα «τρία Λιοντάρια» κυριάρχησαν στη συνέχεια, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους στο πρώτο ημίχρονο. Η αντίσταση της Τσεχίας κάμφθηκε με την έναρξη του β’ μέρους. Ο Άρνολντ, δημιούργησε τη φάση για τον Γκόρντον και εκείνος νίκησε τον Κόβαρ. Στο 69ο λεπτό, ο Χάρι Κέιν ολοκλήρωσε υποδειγματικά την επίθεση της ομάδας του και διαμόρφωσε το 2-0. Η Αγγλία ανέβηκε στη 2η θέση του ομίλου και στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Κροατία.

Αποτελέσματα

Ισπανία - Κροατία 4-1

Τσεχία - Αγγλία 0-2

Βαθμολογία

Ισπανία 6 (7-3) Αγγλία 3 (4-3) Κροατία 3 (3-5) Τσεχία 0 (1-4)

Επόμενη αγωνιστική (3/10)

Kροατία - Αγγλία

Ισπανία - Τσεχία

League B - 1ος Όμιλος

Άνετη τριάρα για την Ελβετία που έκανε το 2/2 και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου. Με τον Ρέμο Φρόιλερ στον αρχικό σχήμα, οι Ελβετοί επικράτησαν 3-0 επί της Σκωτίας που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 11΄. Η αποβολή του Χέντρι σε εκείνο το σημείο άλλαξε τη ροή του αγώνα, με το Ροντρίγκες να σκοράρει από το φάουλ που προέκυψε για το 1-0. Ακολούθησαν δυο ακόμα γκολ από ελβέντι (55΄) και Αμντουνί (82΄). Την ίδια ώρα, η Σλοβενία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Nations League επικρατώντας 2-0 επί της Βόρειας Μακεδονίας του Ραστόντερ που έμεινε στον πάγκο. Τα γκολ της νίκης ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο από τους Λόβριτς (55΄) και Μάτκο (82΄).

Αποτελέσματα

Σκωτία - Ελβετία 0-3

Σλοβενία - Βόρεια Μακεδονία 2-0

Βαθμολογία

Ελβετία 6 (6-0) Σλοβενία 4 (2-0) Σκωτία 1 (0-3) Βόρεια Μακεδονία 0 (0-5)

Επόμενη αγωνιστική (3/10)

Βόρεια Μακεδονία - Σκωτία

Ελβετία - Σλοβενία

Περισσότερα σε λίγο...