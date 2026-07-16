Η Αργεντινή μετά το 1-0 πολιόρκησε την Αγγλία και δεν την άφησε ν' αγγίξει μπάλα.

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι έβγαλε για μία ακόμα φορά σε αυτό το Μουντιάλ, καρδιά πρωταθλητή. Νοοτροπία νικητή. Απέναντί της είχε παίκτες που παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, αλλά ο Αργεντινός μάγος και οι συμπαίκτες του, εκτός από ποιότητα κατέθεσαν και πάθος κόντρα στα φοβικά «λιοντάρια».

Τα στατιστικά φανερώνουν ότι μετά το 1-0 έγινε μία απίστευτη πολιορκία. Μετά το 1-0 της Αγγλίας, η κατοχή της μπάλας ήταν 88% για την Αργεντινή και μόλις 12% για τους Άγγλους!

Οι πάσες ήταν 266 για την ομάδα του Σκαλόνι και 38 για τους παίκτες του Τούχελ!!! Και το 1-0 έγινε πριν καν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα.

Εξίσου σοκαριστικό, είναι και το εξής στατιστικό. Ο αριθμός των πασών με ακρίβεια της Αγγλίας απέναντι στην Αργεντινή, στο διάστημα 66'05'' και 84'.42'', δηλαδή σε 18 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, ήταν μόλις 2!

Αυτές τις έκανε ο τερματοφύλακας Τζόρνταν Πίκφορντ με τον στόπερ Τζον Στόουνς! Πώς να μην γίνει η επική ανατροπή;

