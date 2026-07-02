Μουντιάλ 2026: Τα γκολ και τα highlights των ματς της βραδιάς
Μεγάλα πράγματα μας επιφύλασσε η τέταρτη μέρα των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις τρεις αναμετρήσεις να περιλαμβάνουν μεγάλες συγκινήσεις. Πρώτη χρονικά είχαμε τη μεγάλη ανατροπή της Αγγλίας ενάντια στη Λ.Δ. του Κονγκό με δύο γκολ του Κέιν, ενώ ακολούθησε το ασύλληπτο comeback του Βελγίου ενάντια στη Σενεγάλη με γκολ στο 86', στο 89' και στο... 120+5'! Τέλος, οι ΗΠΑ άντεξαν με δέκα ποδοσφαιριστές από το 64' και μετά, λυγίζοντας με 2-0 τους Βόσνιους και κλείνοντας ραντεβού με τους Κόκκινους Διαβόλους στους «16».
Τα highlights των αγώνων
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