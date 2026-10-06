Ο Μπέκαμ θυμήθηκε μία ιδιαίτερη ιστορία πίσω από τη φαουλάρα που πέτυχε κόντρα στην Ελλάδα

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ θυμήθηκε το απίθανο γκολ που είχε πετύχει με την Αγγλία κόντρα στην Ελλάδα με απευθείας εκτέλεση φάουλ αλλά και τι είχε προηγηθεί την προηγούμενη μέρα.

Ένα από τα γκολ του Ντέιβιντ Μπέκαμ που έχει γραφτεί στην ιστορία είναι αυτό με την Αγγλία κόντρα στην Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2002, με τη χώρα μας να βάζει δύσκολα στους Βρετανούς μέσα στο Old Trafford.

Ο Άγγλος αστέρας όμως είχε τον τελευταίο λόγο, καθώς παρότι η Ελλάδα προηγήθηκε δύο φορές, εν τέλει οι Άγγλοι νίκησαν και πήραν την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ του 2002, με το τέρμα του Μπέκαμ να μένει στην ιστορία.

Η φαουλάρα που έκανε άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Νικοπολίδη, με τον ίδιο να θυμάται εκείνο το γκολ 25 χρόνια μετά αλλά με μία ιδιαίτερη ιστορία από την τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο Άγγλος αστέρας πάντα εκτελούσε 10 με 20 φάουλ μετά τις προπονήσεις και μία μέρα πριν τον αγώνα, δεν είχε και τόσο καλά αποτελέσματα καθώς δεν είχε σκοράρει σε οκτώ συνεχόμενες εκτελέσεις μέχρι που πέτυχε το... τέλειο γκολ. Ίδιο με αυτό που έκανε μία μέρα μετά.