Ο Μπάλογκαν σκόραρε (45') και αποβλήθηκε (64'), με τις ΗΠΑ να επικρατούν ακόμα κι έτσι 2-0 της Βοσνίας και αν περνούν στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Την πρώτη της νίκη σε νοκ άουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 24 χρόνια πανηγύρισε η εθνική ομάδα των ΗΠΑ, που επικράτησε 2-0 της Βοσνίας παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 64' και πέρασε στους «16» του θεσμού, εκεί όπου περιμένει το Βέλγιο.

Χαμηλός ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά, με τον Φριζ να έχει την απάντηση στο σουτ του Ντεμίροβιτς (10') και τους Μπάλογκαν (15') και Ρόμπινσον (18') να είναι άστοχοι στη συνέχεια. Ο σέντερ φορ της Μονακό είδε να του ακυρώνεται γκολ για οφσάιντ στο 31' αλλά εντέλει άνοιξε το σκορ στο 45', εκμεταλλευόμενος αδράνεια στην αντίπαλη άμυνα και σκοράροντας με σουτ μέσα από την περιοχή. Στο 45+5' δε, ο ίδιος παίκτης άγγιξε το 2-0, όμως η προβολή του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος οι Αμερικανοί κρατούσαν μα άνεση το μηδέν ωστόσο στο 64' ήρθαν τα πάνω, κάτω, με τον Μπάλογκαν να πατάει άσχημα τον Μουχαρέμοβιτς και να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα! Δύο λεπτά αργότερα, ο Φριζ σταμάτησε το σουτ του Ντεμίροβιτς, με τον Πούλισιτς να σκοράρει στο 78' αλλά το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ. Εντέλει, η USMNT κατόρθωσε να κλειδώσει τη νίκη με εκτέλεση φάουλ του Τίλμαν στο 82', καταφέρνοντας να κρατήσει και το μηδέν, με τους Βόσνιους να μην εκμεταλλεύονται ούτε στο ελάχιστο το αριθμητικό πλεονέκτημα που εξασφάλισαν, έχοντας μερικά άστοχα σουτ στις καθυστερήσεις...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΗΠΑ: Φριζ - Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον - Τίλμαν, Άνταμς - Ντεστ (88' Μπερχάλτερ), ΜακΚένι (90+5' Ρέινα), Πούλισιτς (88' Πέπι) - Μπάλογκαν

Βοσνία: Βασίλι - Κάτιτς (75' Μέμιτς), Ράντελιτς, Μουχαρέμοβιτς - Ντέντιτς, Γκίγκοβιτς (51' Μπαϊρακτάρεβιτς), Σούνιτς (51' Ταχίροβιτς), Κολάσινατς (75' Ταμπάκοβιτς) - Αλαϊμπέγκοβιτς - Τζέκο (51' Μάχμιτς), Ντεμίροβιτς