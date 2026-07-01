Ο σούπερ σταρ, Χάρι Κέιν με δυο γκολ απέναντι στη Λ.Δ. Κονγκό, γύρισε το ματς (2-1) και η Αγγλία έσπασε κατάρα από το 1966! Με το Μεξικό στους «16».

Οιωνός κούπας; Ο Χάρι Κέιν ξέρει… Η Αγγλία δεν είχε κερδίσει αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου στον οποίο να δέχεται πρώτη γκολ από τον τελικό του 1966 απέναντι στη Γερμανία. Κι όλα έδειχναν πως ούτε απόψε θα αλλάξει αυτό το δεδομένο…

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πήρε το προβάδισμα, όμως ο αρχηγός των Άγγλων ανέλαβε δράση και με δύο υπέροχα τέρματα γύρισε το παιχνίδι, στέλνοντας την ομάδα του στους «16» του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Μεξικό.

Ο σταρ της Μπάγερν ξεπέρασε τον Πελέ σε γκολ Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Γκόρντον να μοιράζει δύο ασίστ και τον Τούχελ να δικαιώνεται για τις αλλαγές του. Οι Αφρικανοί πάλεψαν μέχρι τέλους, με τον εντυπωσιακό τερματοφύλακα Εμπασί να πραγματοποιεί σπουδαίες επεμβάσεις, αλλά η ποιότητα της Αγγλίας στο φινάλε έκανε τη διαφορά.



Καταστροφικό ξεκίνημα και… Εμπασί!

Ένα γκολ, ένα δοκάρι, πολλές χαμένες ευκαιρίες και μια διαφαινόμενη σούπερ έκπληξη! Η ομάδα του Κονγκό ήταν διαβασμένη, με ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο και μεγάλη αποτελεσματικότητα, απέναντι σε μια Αγγλία που πλήρωσε το καταστροφικό της ξεκίνημα και βρέθηκε να κυνηγά το σκορ (0-1).

Οι Αφρικανοί αιφνιδίασαν το μεγάλο φαβορί από τα πρώτα λεπτά, εκμεταλλεύτηκαν τα σοβαρά αμυντικά κενά της ομάδας του Τόμας Τούχελ και πήραν προβάδισμα με τον Μπράιαν Τσιπένγκα, ο οποίος ολοκλήρωσε ιδανικά μια υποδειγματική επιθετική ανάπτυξη. Μόλις στο 7ο λεπτό η αγγλική άμυνα βρέθηκε εκτός θέσεων, δίνοντας χώρο στον μεσοεπιθετικό του Κονγκό να εκτελέσει τον Πίκφορντ, ο οποίος έχει κι αυτός μερίδιο ευθύνης.

Η Αγγλία χρειάστηκε χρόνο για να βρει ρυθμό και μόλις μετά τη διακοπή για ενυδάτωση κατάφερε να κυριαρχήσει με την κατοχή της μπάλας. Δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, όμως συνάντησε έναν ανίκητο Εμπασί κάτω από τα δοκάρια. Ο τερματοφύλακας του Κονγκό πραγματοποίησε διαδοχικές εντυπωσιακές αποκρούσεις, σταματώντας δύο φορές τον Μπέλιγχαμ στο 30’ και στο 41’ και στις καθυστερήσεις τον Κέιν, πραγματοποιώντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις τερματοφύλακα στη διοργάνωση, ενώ σε μια περίπτωση (36’) ο Μπισάκα έδιωξε στη γραμμή το σουτ του Ράσφορντ.

Στον αντίποδα, το Κονγκό δεν περιορίστηκε στην άμυνα. Αντίθετα, συνέχισε να απειλεί στις αντεπιθέσεις και λίγο πριν από την ανάπαυλα άγγιξε και δεύτερο γκολ, όταν στο 42' ο Γουισά σημάδεψε το δοκάρι από πλεονεκτική θέση. Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι η Αγγλία διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη φάση στην οποία ο Κέιν ζήτησε πέναλτι, με τους διαιτητές να αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί και το VAR να μην παρεμβαίνει.

Οι σούπερ αλλαγές του Τούχελ και ο μοναδικός Κέιν!

Η Αγγλία μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με εμφανή διάθεση να αντιδράσει, όμως τα πρώτα λεπτά δεν συνοδεύτηκαν από την απαιτούμενη ουσία στην τελική προσπάθεια. Παρά την προσπάθεια για υψηλότερο ρυθμό και καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, οι «Τρεις Λιοντάρια» περιορίστηκαν σε δυο καθαρές ευκαιρίες στο πρώτο 20λεπτο. Ο Ράσφορντ στο 51’ αστόχησε, ενώ στο 53’ ο Εμπασί είχε ακόμα μια μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Μπέλινγκχαμ. Ο Τούχελ πέρασε Σάκα, Έζε, Γκόρντον και δικαιώθηκε!

Στο 75’ η Αγγλία βρήκε τελικά τον τρόπο να αντιδράσει. Η φάση ξεκίνησε από την κίνηση του Ράις, μετά από συνεργασία με τον Εζε, ο Γκόρντον κινήθηκε σωστά από τα αριστερά, έβγαλε μια εξαιρετική μπαλιά προς την καρδιά της περιοχής κι εκεί ο Χάρι Κέιν πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα πετυχαίνοντας το 1-1. Για τον φορ της Μπάγερν ήταν το τέταρτο γκολ του στο τουρνουά και το 12ο συνολικά σε Παγκόσμια Κύπελλα, φτάνοντας τα 71 τέρματα μέσα στη σεζόν σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Ο αρχηγός το πήρε του και στο 86΄ με ατομική ενέργεια και τρομερό τελείωμα έστειλε την Αγγλία στους «16». Με αυτό το τέρμα ο Κέιν ξεπέρασε τον Πελέ σε γκολ στη διοργάνωση και πλέον αποτελεί τον πιο επιδραστικό επιθετικό της Αγγλίας σε επίπεδο Μουντιάλ. Μερίδιο επιτυχίας και στον Γκόρντον, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και άλλαξε τον ρυθμό του αγώνα, προσφέροντας δύο ασίστ!

Aγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα, Οράιλι, Γκέχι, Σπενς (71΄ Έζε), Ράις (90+1΄ Στόουνς), Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Κέιν, Ράσφορντ (60΄ Γκόρντον), Μαντουέκε (60΄ Σάκα).

Λ.Δ. Κονγκό (Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ): Μπασί, Ουάν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού (89΄ Γ. Καγέμπε), Μουκάου (76΄ Μ.Καγέμπε), Εμπούκου, Μουτουσάμι (89΄ Μαγέλε), Σαντίκι, Τσιπένγκα (76΄ Μπονγκόντα), Γουϊσά