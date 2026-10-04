Η Κροατία συνετρίβη κυριολεκτικά με 7-0 από την Αγγλία στο πλαίσιο της League Phase του Nations League, μία ήττα που όπως χαρακτήρισε ο Λούκα Μόντριτς, ήταν καταστροφική.

Είκοσι χρόνια με τη φανέλα της Εθνικής Κροατίας και ο Λούκα Μόντριτς δεν είχε νιώσει ξανά αυτό το συναίσθημα. Η Αγγλία την διέλυσε με 7-0 στην Ριέκα και ο άνθρωπος που πραγματοποιούσε εχθές (3/10), την 205η εμφάνιση με την Εθνική, τόνισε πως βίωσε κάτι ντροπιαστικό.

«Είμαι εδώ 20 χρόνια, αλλά για πρώτη φορά νιώθω ντροπή μετά από έναν αγώνα», ανέφερε ο Μόντριτς.

«Δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο έτσι... έμοιαζε σαν να είχαμε τέσσερις ή πέντε παίκτες λιγότερους».

«Μπορείς να χάσεις ή να παίξεις απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι καλύτερος — και αυτή τη στιγμή είναι», πρόσθεσε ο πρώην αγαπημένος των οπαδών της Τότεναμ, ο οποίος είχε βοηθήσει την Κροατία να αποκλείσει την Αγγλία στα προκριματικά του Euro 2008, όταν η ομάδα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στην πρώτη θητεία του Μπίλιτς ως προπονητή.

Αλλά σε κάθε περίπτωση, το να χάνουμε έτσι και να σπαταλάμε τη φήμη που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι απαράδεκτο... ήταν μια καταστροφική βραδιά για την Κροατία», δήλωσε μεταξύ άλλων ο 41χρονος.

Στη συνέχεια, ο Μόντριτς έδωσε το σύνθημα για ενότητα και ανασύνταξη, καθώς η Κροατία έχει μπροστά της σημαντικά παιχνίδια με Ισπανία (6/10), Αγγλία (12/11) και Τσεχία (15/11).