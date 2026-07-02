Σε ένα ματς που έμοιαζε χαμένο από χέρι, το Βέλγιο επέστρεψε από το 0-2 της Σενεγάλης με δυο γκολ στο φινάλε και με πέναλτι στα χασομέρια της παράτασης (3-2) πήρε το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ!

Τα τελευταία χρόνια έχουν ακούσει τα... μύρια όσα. «Λιγόψυχοι, απογοητευτικοί, μια χρυσή γενιά από losers». Και για 86 λεπτά το Βέλγιο έδειχνε να δικαιώνει για ακόμα μια φορά τους επικριτές του... Μέχρι εκείνο το σημείο άλλωστε, η πρόκριση έμοιαζε κλειδωμένη για την ανώτερη Σενεγάλη, όμως το ποδόσφαιρο φρόντισε να μας υπενθυμίσει ξανά για ποιο λόγο θεωρείται ο βασιλιάς των σπορ. Οι Red Devils μέσα σε τρία λεπτά επέστρεψαν από την κόλαση, ισοφάρισαν σε 2-2 στο 89΄και ολοκλήρωσαν την ανατροπή του Μουντιάλ στα χασομέρια της παράτασης με 3-2 για να βρεθούν στους «16» της διοργάνωσης! Εκεί όπου περιμένουν πλέον τον νικητή του ζευγαριού ΗΠΑ - Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Φουλ για πρόκριση η Σενεγάλη

Η Σενεγάλη έδειξε τις διαθέσεις της από την αρχή του αγώνα και άγγιξε το γκολ μόλις στο 13΄με δοκάρι του Σαρ! Έπειτα από σέντρα του Μανέ και κάκιστη έξοδο του Κουρτουά, η μπάλα στρώθηκε στον επιθετικό της Σενεγάλης που δεν την βρήκε όπως θα ήθελε και σημάδεψε την κάθετη δοκό. Στο 25΄ωστόσο, οι Αφρικανοί θα έβρισκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Έπειτα από γλυκιά σέντρα στην περιοχή, ο Σαρ σημάδεψε ξανά το δοκάρι με κεφαλιά, αλλά στην επαναφορά ο Ντιαρά σκόραρε σε κενό τέρμα για το 0-1.

Ένα δίκαιο προβάδισμα απέναντι στο υποτονικό Βέλγιο, το οποίο απείλησε για πρώτη φορά στο παιχνίδι στο 45΄με ένα μακρινό σουτ του Ντε Κάιπερ που εξουδετέρωσε ο Ντιαό. Μετά την ανάπαυλα ωστόσο, εκείνη που χτύπησε ξανά ήταν η Σενεγάλη. Έπειτα από βαθιά μπαλιά του Νιακατέ στην πλάτη της άμυνας, ο Σαρ την κοντρόλαρε άψογα με το στήθος κι εκτέλεσε στο τετ-α-τετ τον Κουρτουά για το 2-0 στο 51΄.

Το γκολ των Λιονταριών αποσυντόνισε πλήρως τους Βέλγους, οι οποίοι περιορίστηκαν σε μια φλύαρη κατοχή της μπάλας, δίχως να μπορούν να φανούν απειλητικοί. Η αποκαρδιωτική εικόνα τους αναμενόμενα προκάλεσε και νεύρα στο σύνολο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον καυγά ανάμεσα σε Τίλεμανς και Τροσάρ που... λίγο ήθελαν να πιαστούν στα χέρια (70΄).

«Ανάσταση» για το Βέλγιο στο φινάλε

Κι όμως, εκεί όπου όλα έμοιαζαν να έχουν πάρει το δρόμο τους, το Βέλγιο κατάφερε το ανέλπιστο: Να αναστηθεί από τα τάρταρα και να ισοφαρίσει σε 2-2 μέσα σε τρία λεπτά, στέλνοντας το ματς στην παράταση! Αρχικά στο 86΄ο Λουκάκου με προβολή από κοντά μείωσε σε σε 2-1 κι έδωσε πνοή στους Reds Devils, οι οποίοι έφεραν το ματς στα ίσα τρία λεπτά αργότερα. Σε ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας, οι Τροσάρ και Τίλεμανς- οι δυο πρωταγωνιστές που είχαν καυγαδίσει στιγμές νωρίτερα - ήταν εκείνοι που συνεργάστηκαν τελικά για το 2-2, όταν ο πρώτος έκανε τη γλυκιά σέντρα και ο δεύτερος πρόλαβε την τραγική έξοδο του Ντιαό για να σκοράρει με κεφαλιά.

Ανατροπάρα με πέναλτι στο 120΄+5΄

Το Βέλγιο προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και να φέρει ολοκληρωτικά τούμπα το ματς στο έξτρα ημίωρο, όμως προοδευτικά η Σενεγάλη κατάφερε να συνέλθει από το σοκ και να ισορροπήσει στο γήπεδο. Στο 109΄μάλιστα ο Εμπαγέ απείλησε με άστοχο σουτ, αλλά η μεγαλύτερη ευκαιρία της παράτασης άνηκε στους παίκτες του Ρούντι Γκαρσία. Στο 117΄ο Λουκεμπάκιο σημάδεψε το δοκάρι από θέση βολής, η Σενεγάλη νόμιζε πως τη γλίτωσε, αλλά υπολόγιζε χωρίς το... VAR.

Στην ίδια φάση ο ρέφερι καταλόγισε πέναλτι πάνω στον Τίλεμανς μετά από υπόδειξη του VAR, με τον ίδιο παίκτη να αναλαμβάνει την εκτέλεση μετά από διαβουλεύσεις και να ευστοχεί για την ασύλληπτη ανατροπή στο 120΄+5΄της παράτασης! Ένα γκολ που αποδείχθηκε καταδικαστικό για τη Σενεγάλη και λυτρωτικό για τους Red Devils που έγραψαν μια χρυσή σελίδα στην ιστορία τους σε μεγάλες διοργανώσεις.

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Τεατέ, Ντε Κάιπερ (78΄Μενιέ), Τίλεμανς, Φανάκεν (63΄Μορέιρα), Ντοκού (56΄Λουκεμπάκιο), Τροσάρ (109΄Ονάνα), Ντε Μπρόινε (56΄Ρασκίν), Ντε Κεταλάρε (46΄Λουκάκου)

Σενεγάλη (Παπέ Τιαό): Ντιαό, Ντιάτα, Γιάκομπς (93΄Ντιούφ), Ενιακατέ, Σις, Ι. Γκέιγ (96΄Σ. Εντιαγέ), Π. Γκέιγ (66΄Καμαρά), Ντιαρά (73΄Σαρ), Μανέ (93΄Τζάκσον), Εντιαγέ (73΄Εμπαγιέ), Σαρ