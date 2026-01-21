Λίγους μήνες πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αμερική, οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προξενούν ανησυχία παγκοσμίως και ο χώρος του ποδοσφαίρου δεν αποτελεί εξαίρεση.

Μόλις 141 ημέρες μας χωρίζουν από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, του πρώτου που θα περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες και το οποίο θα συνδιοργανωθεί από ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Κι ενώ το μόνο που θα έπρεπε να μας απασχολεί, πέραν του ποιος θα το πάρει, είναι ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πάρουν τα εναπομείναντα εισιτήρια για τη φάση των ομίλων, τα πρόσφατα δείγματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής προξενούν εύλογες απορίες.

Η εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας έχει προξενήσει παγκόσμια ανησυχία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει ήδη στο ενεργητικό του την παρέμβαση στη Βενεζουέλα, την ώρα που η FIFA τον βράβευσε για τις «ενέργειές του προς την προώθηση της ειρήνης και της ενότητας σε όλον τον κόσμο».

Είναι σαφές πως ο Τζάνι Ινφαντίνο, με τη στάση που τηρεί, είναι στο πλευρό των ΗΠΑ, με τον Independent να αναφέρει πως υψηλόβαθμα στελέχη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας θεωρούν ότι ο πρόεδρός της ευελπιστεί ότι το γροιλανδικό ζήτημα απλά θα ξεχαστεί δίχως να υπάρξει κάποια εξέλιξη, όντας παράλληλα πολύ προβληματισμένα και την κατάσταση. Βέβαια ακόμα κι έτσι, η FIFA θα έχει βρεθεί σε αμήχανη θέση με τη στάση της.

Εάν από την άλλη, υπάρξουν εξελίξεις στη Γροιλανδία, τότε θα μιλάμε για διπλωματική κρίση, που θα έχει άμεση επίδραση και στη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Νικ ΜακΓκίχαν της οργάνωσης FairSquare ανέφερε πως «το Μουντιάλ είναι ένα προφανές σημείο καμπής για τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Θα ήταν αξιοσημείωτο να μην το σκεφτούν σοβαρά το μποϊκοτάζ ως ενδεχόμενο οι Ευρωπαίοι ηγέτες». Ήδη, σημειώνει το δημοσίευμα, πολιτικοί κύκλοι σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση...

Senior figures at top of Fifa and Uefa are “very concerned” about Greenland situation, and feel European football may need united stance - amid awareness itself that 2026 World Cup itself and idea of boycott could become a political footballhttps://t.co/pILYGJ848C January 21, 2026

Μπορεί δε, ο Τραμπ να ανέφερε από το βήμα του οικονομικού φόρουμ του Νταβός ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει βία για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ωστόσο δεν απέφυγε να ξεκαθαρίσει ότι «αν πείτε όχι, θα το θυμόμαστε», προσθέτοντας στη συνέχεια πως «πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική ισχύ και δύναμη. Θα ήμασταν, ειλικρινά, ασταμάτητοι, αλλά δεν θα το κάνω».

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και αν υπάρξει εκτράχυνση στο προσεχές μέλλον, πέραν φυσικά των κοινωνικών και πολιτικών συνεπειών που θα έχει, δύναται να φέρει και εξελίξεις αναφορικά με το Μουντιάλ. Το οποίο θα έλεγε κανείς πως δεν θα αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα, αν φτάσουμε ως εκεί...

Θα υπάρξει ωστόσο, αντίδραση, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ρωσίας όταν εκείνη εισέβαλε στην Ουκρανία; Θα μπορούσαμε να δούμε, λίγο καιρό πριν την έναρξη του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά, να αντιμετωπίζει πρόβλημα μία εκ των διοργανωτριών; Θα είχαμε μποϊκοτάζ από ευρωπαϊκές ή μη χώρες; Γιατί μπορεί ο Ινφαντίνο να διατυμπανίζει με κάθε ευκαιρία πως το Μουντιάλ αποτελεί σύμβολο ενότητας για όλες τις χώρες του κόσμου, όμως οι ενέργειές του με σιγή ασυρμάτου σε κάποιες περιπτώσεις και δυνατές κραυγές σε άλλες (βλέπε δηλώσεις για αποχώρηση Σενεγάλης στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής) μάλλον δεν κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει ο Independent, υψηλόβαθμο ποδοσφαιρικό στέλεχος που δεν κατονομάζεται, ισχυρίστηκε πως «ο Ινφαντινό θεωρεί πως το να είναι κοντά με τον Τραμπ και τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είναι θετικό, ενώ εκείνοι τον βλέπουν σαν έναν χρήσιμο βλάκα». Το αν ο πρόεδρος της FIFA σκοπεύει να βγάλει κάποια αντίδραση, μένει να φανεί, αν και είναι γεγονός πως η μέχρι τώρα σιωπή του, λέει πολλά. Κι ας μην έχει πει, ο ίδιος, απολύτως τίποτα.