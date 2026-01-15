Μουντιάλ 2026: Φόβος, βίζες και εισιτήρια στη σκιά των αποφάσεων Τραμπ

Το πάγωμα στις βίζες για πολίτες 75 χωρών δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας φιλάθλους από πολλές χώρες.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να παγώσει επ’ αόριστον τη διαδικασία έκδοσης βίζας για πολίτες 75 χωρών έχει προκαλέσει αναστάτωση πολύ πέρα από τον στενό κύκλο της μεταναστευτικής πολιτικής. Καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πλησιάζει και θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, το μέτρο δημιουργεί ένα πρωτοφανές κλίμα φόβου και αβεβαιότητας για εκατομμύρια φιλάθλους, ακόμη και για όσους ζουν ήδη εντός των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερα επηρεασμένοι είναι κάτοικοι της Αμερικής που κατάγονται από χώρες οι οποίες βρίσκονται στις σχετικές «κόκκινες λίστες». Πολλοί από αυτούς διαθέτουν προσωρινό καθεστώς παραμονής, άδειες εργασίας ή βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης εγγράφων. Για αυτούς, το να ταξιδέψουν για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα της εθνικής τους ομάδας – ακόμη και εντός της ίδιας χώρας – δεν είναι πλέον μια απλή αθλητική εμπειρία, αλλά μια απόφαση με πραγματικό ρίσκο. Ο φόβος ότι οποιαδήποτε επαφή με τις αρχές ή οποιοσδήποτε έλεγχος θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα με το καθεστώς τους λειτουργεί αποτρεπτικά, ακόμη και για κάτι τόσο συμβολικό όσο ένα εισιτήριο Μουντιάλ.

Από τις 75 χώρες που επηρεάζονται συνολικά, τουλάχιστον 15 θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ανάμεσά τους βρίσκονται ποδοσφαιρικές ομάδες όπως η: Βραζιλία, η Κολομβία και η Ουρουγουάη, αλλά και χώρες όπως η Σενεγάλη, το Μαρόκο, η Αίγυπτος, η Γκάνα, η Τυνησία, το Ιράν, η Αλγερία, το Πράσινο Ακρωτήρι, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Ιορδανία, η Αϊτή και το Ουζμπεκιστάν. Ενώ υπάρχουν ομάδες όπως η Αλβανία, το Κόσοβο, η Βοσνία, η Βόρεια Μακεδονία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Τζαμάικα που έχουν ελπίδες πρόκρισης μέσω των Play - offs.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολόκληροι όμιλοι της διοργάνωσης επηρεάζονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει ορατός κίνδυνος για χαμηλότερη προσέλευση φιλάθλων από συγκεκριμένες κοινότητες.

Τυπικά, το πάγωμα αφορά μόνο μεταναστευτικές βίζες μόνιμης διαμονής και όχι βίζες περιορισμένης διάρκειας, όπως τουριστικές. Ωστόσο, στην πράξη, το κλίμα ανασφάλειας είναι αρκετό για να αποθαρρύνει πολλούς. Φίλαθλοι από χώρες της λίστας αναρωτιούνται αν αξίζει να ταξιδέψουν σε μια χώρα όπου αισθάνονται ανεπιθύμητοι ή στοχοποιημένοι. Άλλοι φοβούνται καθυστερήσεις, αυθαίρετες απορρίψεις ή αλλαγές πολιτικής την τελευταία στιγμή.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο αν το Μουντιάλ του 2026 θα έχει γεμάτα γήπεδα, αλλά και τι είδους ατμόσφαιρα θα επικρατεί γύρω από τη διοργάνωση. Σε ένα τουρνουά που υποτίθεται ότι ενώνει λαούς και πολιτισμούς, το κλίμα φόβου και αβεβαιότητας ενδέχεται να αποδειχθεί ένας αόρατος, αλλά καθοριστικός παράγοντας. Για πολλούς φιλάθλους, το ταξίδι στο Μουντιάλ δεν μοιάζει πια με γιορτή, αλλά με ρίσκο που ίσως δεν είναι διατεθειμένοι να πάρουν.

Η FIFA... πανηγυρίζει για τα 500 εκατ. αιτήματα

Την ίδια στιγμή, η FIFA ανακοίνωσε ότι μέσα σε μόλις έναν μήνα δέχθηκε περισσότερα από 500 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αριθμός που υποδηλώνει ζήτηση για πάνω από ένα δισεκατομμύριο εισιτήρια παγκοσμίως. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, θεωρητικά, το ενδιαφέρον για το Μουντιάλ παραμένει τεράστιο. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη: άλλο η παγκόσμια ζήτηση και άλλο η δυνατότητα φυσικής παρουσίας στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.