Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επέκρινε τους παίκτες της Σενεγάλης για την αποχώρηση τους από το γήπεδο, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, στον τελικό του Κόπα Άφρικα.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (18/01) έπειτα από έναν επεισοδιακό τελικό, ο οποίος έβγαλε ως νικητη την Σενεγάλη για δεύτερη μάλιστα φορά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Οι εντάσεις που προκλήθηκαν προς το τέλους του αγώνα, με τους παίκτες της Σενεγάλης που αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το πέναλτι, το οποίο δόθηκε στο Μαρόκο, δεν έμειναν απαρατήρητες από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, που κατέκρινε αυτή την πράξη χαρακτηρίζοντας την «απαράδεκτη και αντιεπαγγελματική».

«Καταδικάζουμε έντονα τη συμπεριφορά ορισμένων «οπαδών», καθώς και ορισμένων Σενεγαλέζων παικτών και μελών του τεχνικού επιτελείου. Είναι απαράδεκτο και αντιεπαγγελματικό να εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο με αυτόν τον τρόπο και, εξίσου, η βία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή στο άθλημα μας, απλώς δεν είναι σωστό».

⚽ Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a condamné lundi "des scènes inacceptables" lors de la finale de la CAN, mettant en cause certains joueurs et une partie du staff du Sénégal qui ont quitté le terrain plusieurs minutes en plein match.

Αναλυτικότερα, η πλέον νικήτρια της διοργάνωσης, αποφάσισε να αποχωρήσει από το γήπεδο, έπειτα από την προτροπή του προπονητή της, εξαιτίας του πέναλτι που έλαβε το Μαρόκο στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα, με το σκορ στο 0-0, έπειτα από έλεγχο του VAR για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Ντίαθ στη μικρή περιοχή.

Ο πρώην αστέρας της Λίβερπουλ και αρχηγός της ομάδας, Σαντιό Μανέ, ήταν εκείνος που παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο και προέτρεψε τους συμπαίκτες του να επιστρέψουν για το πέναλτι, παρά το γεγονός πως ήταν ήδη έξαλλοι που ένα δικό τους καθαρό γκολ ακυρώθηκε για φάουλ λίγα λεπτά νωρίτερα.

Την στιγμή που γινόντουσαν αυτά τα πράγματα μέσα στο γήπεδο, στις εξέδρες είχε ξεσπάσει μία μικρή διαμάχη, καθώς ορισμένοι Σενεγαλέζοι οπαδοί προσπάθησαν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο και να εμπλακούν σε συμπλοκές με το προσωπικό ασφαλείας.

Το παιχνίδι αναβλήθηκε για σχεδόν 20 λεπτά πριν ο Ντίαθ εκτελέσει το πέναλτι, με το αδύναμο χτύπημα α λα «πανένκα» που έκανε να αποκρούεται από τον τερματοφύλακα της Σενεγάλης, Εντουάρντ Μεντί.

Το παιχνίδι πήγε στην παράταση, με τον Πάπε Γκέιγ στη συνέχεια να σκοράρει ένα υπέροχο «χρυσό» γκολ, δίνοντας στην ομάδα του τη νίκη με 1-0.

Ο Ινφαντίνο, συνεχάρη εν συνεχεία το Μαρόκο για την δεύτερη θέση, αλλά και την διοργάνωση του τουρνουά, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι ομάδες πρέπει να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των διαιτητών του αγώνα.

«Πρέπει πάντα να σεβόμαστε τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι διαιτητές του αγώνα εντός και εκτός γηπέδου. Οι ομάδες πρέπει να ανταγωνίζονται στο γήπεδο και εντός των Κανόνων του Παιχνιδιού, επειδή οτιδήποτε λιγότερο θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ουσία του ποδοσφαίρου».

«Είναι επίσης ευθύνη των ομάδων και των παικτών να ενεργούν υπεύθυνα και να δίνουν το σωστό παράδειγμα στους οπαδούς, στα γήπεδα και στα εκατομμύρια φίλων που παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο. Οι άσχημες σκηνές που παρατηρήθηκαν σήμερα πρέπει να καταδικαστούν και να μην επαναληφθούν ποτέ. Επανέλαβα ότι δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο και αναμένω ότι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της CAF θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα».