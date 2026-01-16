Η ''Le Monde'' αποκάλυψε τον... παχυλό μισθό που λαμβάνει ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ποσό που συνεχώς αυξάνεται!

Ο Τζάνι Ινφαντίνο είναι ένα από τα πρόσωπα του 2026, καθώς το προσεχές καλοκαίρι έρχεται το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, με τον πρόεδρο της FIFA να ετοιμάζεται και εκείνος για την πρώτη διοργάνωση με 48 ομάδες.

Πίσω στο 2016, ο Ιταλοελβετός ανέλαβε τα ηνία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, διαδεχόμενος τον Μισέλ Πλατινί, και πλέον, κλείνει 10 χρόνια στο.... τιμόνι, σε μια θέση με πολλές ευθύνες, πίεση αλλά και... τεράστιο μισθό!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Monde, ο 55χρονος μπορεί εύκολα να συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες προσωπικότητες που σχετίζονται με το άθλημα, όχι μόνο λόγω της θέσης αλλά και της αμοιβής του. Όπως αποκάλυψε το συγκεκριμένο μέσο, ο Ινφαντίνο κέρδισε περίπου 5.3 εκατ. ευρώ το 2024, με τα στοιχεία να προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλει ετησίως η FIFA.

Μάλιστα, αναφέρεται πως ο μισθός του συνεχώς και... αυξάνεται, αφού όταν επανεξελέγη, πίσω στο 2023, υπήρξε άνοδος στο ποσό που λάμβανε κατά 2.7 εκατ. ευρώ. Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε και ορισμένα μπόνους που έχει βάλει στην τσέπη του, όπως για παράδειγμα τα 1.77 εκατ. ευρώ από το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Είναι επόμενο λοιπόν πως το 2027 θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει την 3η -και τελευταία- θητεία του.