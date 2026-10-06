Ο Γιανίκ Σίνερ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Ο Γιανίκ Σίνερ ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησης του στα social media, ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν, στο ATP Tour, μέσα στο 2026.

Η σεζόν για τον Ιταλό ολοκληρώθηκε χωρίς να το ξέρει τον περασμένο Ιούλιο, με την κατάκτηση του Wimbledon. Μετά από αυτό το Grand Slam ξεκίνησε να ταλαιπωρείται με τραυματισμούς στο γόνατο, χάνοντας τη συνέχεια του ATP Tour και κυρίως τα Rolland Garros και US Open.

Ο Σίνερ είχε δηλώσει συμμετοχή στο ATP 500 του Πεκίνο, διοργάνωση που ολοκληρώνεται σήμερα, και όλα έδειχναν ότι ήρθε η ώρα της επιστροφής του στα court μετά από δύο μήνες. Λίγες μέρες όμως πριν την έναρξη του τουρνουά, το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, απέσυρε της συμμετοχή του, καθώς δεν είχε αποκατασταθεί, όπως υπολόγιζε, πλήρως από τον τραυματισμό του.

Έτσι, ο Σίνερ, σε συνεννόηση με τους γιατρούς του, αποφάσισε να μην αγωνιστεί ξανά μέσα στο 2026 για να επανέλθει στο 100% των δυνάμεων και ικανοτήτων του ενόψει της νέας σεζόν το 2027.

Από την είδηση αυτή, προκύπτει ότι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ μπορεί να τελειώσει τη σεζόν ως το Νο.1 του κόσμου, αφού βαθμολογικά έχει μεγάλη ευκαιρία να περάσει τον Σίνερ με τις συμμετοχές του στις εναπομείναντες διοργανώσεις της χρονιάς.

Επιπλέον, θα έχουμε νέο νικητή στα ATP Finals μετά το 2023, καθώς ο Σίνερ ήταν νικητής της μεγάλης διοργάνωσης το 2024 και 2025.