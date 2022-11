Ο έλεγχος των 13 «Ελλήνων» στην πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ (vids)

Για όσο διάστημα έπαιζε ο Ζίβκοβιτς η Σερβία ήταν στο 0-0 με τη Βραζιλία, ο Ιν Μπεόμ Χουάνγκ ήταν εκ των κορυφαίων της Νοτίου Κορέας, ο Σισέ μάλλον... γλίτωσε τη Σενεγάλη από περισσότερα γκολ, ενώ η υφήλιος «υποκλίθηκε» σε Χατζισαφί, Μοχαμάντι και όλους τους διεθνείς του Ιράν.

Επεσε χθες (24/11) η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ και σταδιακά αποκτούμε εικόνα από την κατάσταση των ομάδων που συμμετέχουν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μάλιστα στο Κατάρ έχουμε και 13 εκπροσώπους, αφού τόσοι είναι οι παίκτες της Super League που δίνουν το παρών στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό «ραντεβού» και ορισμένοι εξ΄αυτών ήδη ξεχώρισαν.

Ο τελευταίος χρονικά που είδαμε εν δράση ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που ξεκίνησε βασικός για τη Σερβία στο ματς κόντρα στη Βραζιλία, όπου οι Πλάβι είχαν εξ' αρχής πολύ δύσκολη αποστολή. Τελικά ηττήθηκαν 2-0, όμως ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ έκανε (αρκετά) αισθητή την παρουσία του, ήταν καλός και για την ιστορία μέχρι που έγινε αλλαγή το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα κρατούσε τη Σελεσάο στο 0-0.

Ο Ιν Μπεόμ Χουάνγκ του Ολυμπιακού ήταν εκ των κορυφαίων της Νοτίου Κορέας στο 0-0 με την Ουρουγουαή, ενώ οι Εχσάν Χατζισαφί και Μιλάντ Μοχαμαντί της ΑΕΚ μάλλον θα μνημονεύονται για δεκαετίες, λόγω μίας εξαιρετικής κίνησης που θα μείνει στην ιστορία.

Οι δύο ποδοσφαιριστές της Ενωσης όπως και όλοι που απαρτίζουν την αποστολή του Ιράν, έστειλαν πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με την Αγγλία ένα πολύ «δυνατό μήνυμα» υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων που καταπατώνται στη χώρα τους και τα όσα προηγήθηκαν από μέρος τους πριν τη σέντρα του αγώνα όταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν τραγούδησαν τον Εθνικό τους Υμνο, επισκίασαν τη νίκη των «λιονταριών» με το ομολογουμένως εκκωφαντικό 6-2.

Ας δούμε τον «έλεγχο» των δικών μας παιδιών, μετά και τη συμπλήρωση της πρώτης αγωνιστικής του τουρνουά.

Αντρίγια Ζίβκοβιτς (Σερβία)

Ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ήταν βασικός στο μεγάλο ματς της Σερβίας με τη Βραζιλία όπου οι Πλάβι ηττήθηκαν 2-0 και έκανε αισθητότατη την παρουσία του. Ο 26χρονος πήρε πρωτοβουλίες, ήταν καλός απέναντι σε παίκτες τεράστιας κλάσης και προφανώς λόγω κόπωσης αντικαταστάθηκε στο 57' της αναμέτρησης. Για την ιστορία τη στιγμή που έγινε αλλαγή η αναμέτρηση δεν είχε σκορ και η Σελεσάο βρήκε μετά τα γκολ ώστε να πάρει τη νίκη.

Ιν Μπεόμ Χουάνγκ, Ουί Τζο Χουάνγκ (Ν. Κορέα)

Στο 0-0 έμεινε η Νότιος Κορέα με την Ουρουγουάη αποτέλεσμα που σαφώς αφήνει ικανοποιημένη την πρώτη, σε ένα ματς που παρατάχθηκε με έντονο ελληνικό στοιχείο. Οι Ιν Μπεόμ Χουάνγκ και Ουί Τζο Χουάνγκ του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο βασικό της σχήμα και μάλιστα ο πρώτος ήταν πάρα πολύ καλός στον άξονα, κάτι που τον έφερε στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων.



Ο 26χρονος χαφ έπαιξε σε όλο το παιχνίδι και ο 30χρονος φορ αντικαταστάθηκε στο 74', ενώ ο δεύτερος απώλεσε στο 34' μεγάλη ευκαιρία να βρει δίχτυα και να ανοίξει το σκορ για λογαριασμό της Εθνικής του, όταν και «εκτέλεσε» από θέση βολής αλλά το σουτ/πλασέ του πέρασε ψηλά άουτ.

Νίκολας Ενκουλού, Πιέρ Κουντέ (Καμερούν)

Με ήττα (1-0) από την Ελβετία ξεκίνησε το Καμερούν τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση. Για τα «αδάμαστα λιοντάρια» ξεκίνησε βασικός και έπαιξε σε όλο το ματς ο στόπερ του Αρη, ενώ ο Κουντέ του Ολυμπιακού έμεινε στον πάγκο.

Παπέ Αμπού Σισέ (Σενεγάλη)

Με το... αριστερό ξεκίνησε το τουρνουά η Σενεγάλη καθώς ηττήθηκε 2-0 από την Ολλανδία, όμως αν δεν έπαιζε ο στόπερ του Ολυμπιακού ίσως και να δέχονταν ακόμη περισσότερα γκολ. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας του στο ματς (έπαιξε από την αρχή ως το τέλος) και έκανε καλό παιχνίδι απέναντι στους «οράνιε», μία ομάδα που μεσοεπιθετικά συγκαταλέγεται στα συγκροτήματα που ξεχωρίζουν.

Βαϊντί Κεσχρίντα (Τυνησία)

Την επανεμφάνισή του στην Εθνική του ομάδα έκανε ο μπακ του Ατρόμητου στο 0-0 με τη Δανία, όταν στο 88' αντικατέστησε στον γνώριμό μας Μοχάμεντ Ντράγκερ στο δεξί άκρο της άμυνας. Η τελευταία του συμμετοχή με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα ήταν τον Ιούνιο του 2021 και έκτοτε ναι μεν είχε κληθεί ορισμένες φορές αλλά δεν είχε παίξει. Τώρα το έκανε, έστω και για λίγα λεπτά, ενώ η παρουσία του συνδιάστηκε με ένα άκρως θετικό αποτέλεσμα για την Τυνησία.



Εχσάν Χατζισαφί, Μιλάντ Μοχαμαντί (Ιράν)

Ισως ακουστεί... κάπως, όμως αμφότεροι, όπως άλλωστε και οι συμπαίκτες τους, δύναται να χαρακτηριστούν ήδη νικητές του Μουντιάλ. Η Εθνική ομάδα του Ιράν ηττήθηκε την 1η αγωνιστική με 6-2 από την Αγγλία και επί χάρτου γνώρισε μία πολύ «βαριά» ήττα, σε ένα ματς όπου και οι δύο παίκτες της ΑΕΚ ξεκίνησαν βασικοί και ο Χατζισαφί έφερε το περιβραχιόνιο του αρχηγού (εκείνος ήταν στον άξονα και έπαιξε σε όλον τον αγώνα, ο Μοχαμάντι βρίσκονταιν στο αριστερό άκρο και αντικαταστάθηκε στο 63').

Ωστόσο η απόφαση όλων των ποδοσφαιριστών της αποστολής να μην τραγουδήσουν τον Εθνικό Υμνο της χώρας τους λόγω της κατάστασης που επικρατεί εκεί και την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σε συνάρτηση με τα λόγια του πρώτου που ως «κάπτεν» ανέφερε, μεταξύ άλλων, λίγες ώρες πριν τη σέντρα ότι «πρέπει να αποδεχθούμε πως η κατάσταση στη χώρα μας δεν είναι καλή και πως ο λαός μας δεν είναι χαρούμενος. Βρισκόμαστε εδώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να γίνουμε η φωνή του ή δεν πρέπει να τον σεβαστούμε. Οσα έχουμε είναι από αυτούς», έκαναν τον γύρο του κόσμου. Οι δύο διεθνείς της Ενωσης είναι ήδη μεταξύ των μεγάλων πρωταγωνιστών της διοργάνωσης.

