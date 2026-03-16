Φιλικό με τη Σερβία η Ισπανία αντί για το «Finalissima»

Φιλικό αγώνα με τη Σερβία θα δώσει η Ισπανία, στις 27 Μαρτίου, μετά τη ματαίωση του «Finalissima» εναντίον της Αργεντινής.

Όπως γνωστοποίησε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας, η Εθνική ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Σερβίας στο στάδιο «Θεράμικα», σε φιλική αναμέτρηση που θα αποτελέσει μέρος της προετοιμασίας της ενόψει της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αρχικά, στο διεθνές «παράθυρο» του Μαρτίου είχε προγραμματιστεί η διεξαγωγή του «Finalissima», της αναμέτρησης ανάμεσα στους πρωταθλητές Ευρώπης και Νότιας Αμερικής. Ο αγώνας, που επανήλθε στο καλεντάρι το 2022, επρόκειτο να διεξαχθεί στο Κατάρ, ωστόσο οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανάγκασαν τους διοργανωτές να αναζητήσουν άλλη λύση.

Παρά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει συμφωνία με την ομοσπονδία της Αργεντινής, με αποτέλεσμα η UEFA να ανακοινώσει την Κυριακή (15/3) την οριστική ματαίωση της αναμέτρησης.