Με τον Ογιαρθάμπαλ σε μεγάλη βραδιά, η Ισπανία έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Σερβία κι επικράτησε 3-0 σε φιλική αναμέτρηση. Μπήκαν αλλαγή στο 60΄Γιόβιτς-Γκατσίνοβιτς.

Φιλική επικράτηση για την Ισπανία, η οποία λύγισε με 3-0 τη Σερβία με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ογιαρθάμπαλ. Ο επιθετικός της Σοσιεδάδ έχτισε τις βάσεις της νίκης από το πρώτο κιόλας ημίχρονο για τους Ίβηρες, αφού άνοιξε το σκορ στο 16΄από ασίστ του Φερμίν Λοπεθ και στο 43΄έγαρψε το 2-0 για να κλείσει ιδανικά το πρώτο μέρος.

Οι Ισπανοί έφτασαν και σε τρίτο γκολ στο 72΄ με τον νυν επιθετικό της Οσασούνα και πρώην της Ρεάλ, Βίκτορ Μούνιοθ, ο οποίος φέρεται να είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό το προηγούμενο καλοκαίρι.

Για τη Σερβία αγωνίστηκε το δίδυμο της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, οι οποίο μπήκαν αλλαγή στο 60΄με το σκορ στο 2-0 και αγωνίστηκαν μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.