Ισπανία - Σερβία 3-0: Φιλικό πάρτι με Ογιαρθάμπαλ
Φιλική επικράτηση για την Ισπανία, η οποία λύγισε με 3-0 τη Σερβία με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ογιαρθάμπαλ. Ο επιθετικός της Σοσιεδάδ έχτισε τις βάσεις της νίκης από το πρώτο κιόλας ημίχρονο για τους Ίβηρες, αφού άνοιξε το σκορ στο 16΄από ασίστ του Φερμίν Λοπεθ και στο 43΄έγαρψε το 2-0 για να κλείσει ιδανικά το πρώτο μέρος.
Οι Ισπανοί έφτασαν και σε τρίτο γκολ στο 72΄ με τον νυν επιθετικό της Οσασούνα και πρώην της Ρεάλ, Βίκτορ Μούνιοθ, ο οποίος φέρεται να είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό το προηγούμενο καλοκαίρι.
Για τη Σερβία αγωνίστηκε το δίδυμο της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, οι οποίο μπήκαν αλλαγή στο 60΄με το σκορ στο 2-0 και αγωνίστηκαν μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.