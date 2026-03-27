Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με την Παραγουάη.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos by Interwetten να αναλύουν τα δεδομένα εν όψει της έναρξης των Play Offs της Super League στο κανάλι του Gazzetta στις 14:00.

Στις 21:00 ακολουθεί η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής μας, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να υποδέχεται στο «Γ.Καραϊσκάκης» την Παραγουάη. Το παιχνίδι θα προβληθεί από τη συχνότητα του Alpha. Στα υπόλοιπα διεθνή φιλικά, η Αγγλία τίθεται αντιμέτωπη με την Ουρουγουάη στις 21:45 (Nova Sports Premier League), Ελβετία με τη Γερμανία (21:45, Nova Sports start), η Ολλανδία με τη Νορβηγία (21:45, Νova Sports 3) και τέλος η Ισπανία φιλοξενεί τη Σερβία στις 22:00 (Nova Sports 1).

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στο «Telekom Center Athens» στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της Euroleague. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Nova Sports prime. Την ίδια ώρα, Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 6), στις 21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας (Nova Sports 5) και Παρτίζαν - Βαλένθια (Nova Sports 2).

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης στην Ευρωλίγκα, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet που ακολουθεί στις 23:00.

