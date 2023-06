Τα παιχνίδια της Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το φινάλε της σεζόν είναι πλέον ολα sold out εξαιτίας της φρενίτιδας που έχει προκαλέσει στις τάξεις των ποδοσφαιρόφιλων των ΗΠΑ ο ερχόμος του Λιονέλ Μέσι.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση της μεταγραφής του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι. Μετά την ανακοίνωση αυτής, υπήρξε παροξυσμός στις τάξεις των οπαδών της αμερικανικής ομάδας που κατάφεραν να κάνουν μέσα σε λίγες μέρες sold out όλα τα παιχνίδια της μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Όμως παρόμοια ζήτηση υπάρχει και για τα εισιτήρια των εκτός έδρας αγώνων της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ, αφού ακόμη και οι αντίπαλοι θέλουν να βρίσκονται στο γήπεδο της ομάδας τους, όταν εκείνη αντιμετωπίσει τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Tickets for every MLS match vs. Inter Miami across the whole 🇺🇸 have been completely sold out.



