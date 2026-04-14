Ο Χαβιέρ Μασεράνο δε θα βρίσκεται στον πάγκο της Ίντερ Μαϊάμι, όπως ανακοίνωσε και επίσημα στα social media η ομάδα της Φλόριντα.

Ο Χαβιέρ Μασεράνο δε θα προπονεί πλέον τον Λιονέλ Μέσι! Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε και επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Αργεντινό προπονητή, που βρισκόταν στον πάγκο του συλλόγου από το 2024.

Ο πρώην διεθνής Αργεντινός αμυντικός της Μπαρτσελόνα πλήρωσε το... μάρμαρο της κακής εκκίνησης της ομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια στο εγχώριο πρωτάθλημα, καθώς ο σύλλογος του Μπέκαμ είναι τρίτος με τρεις νίκες στα πρώτα επτά παιχνίδια της σεζόν.

Με τον Μασεράνο στον πάγκο, η ομάδα της Φλόριντα τερμάτισε στην κορυφή της περιφέρειάς της το 2025 και κατέκτησε το πρώτο MLS Cup της ιστορίας της, με MVP τον Λιονέλ Μέσι.

Υπενθυμίζουμε πως οι δύο Αργεντινοί έχουν συμπορευτεί για πολλά χρόνια και ως συμπαίκτες με τα χρώματα της Ασημένιας και των Μπλαουγκράνα. Πλέον ο σύλλογος των ΗΠΑ θα βγει στην αγορά για την αναζήτηση νέου τεχνικού για το... τιμόνι του πάγκου του, χωρίς να έχει υπάρξει ονοματολογία μέχρι στιγμής.