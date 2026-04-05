Ο Μέσι σκόραρε το πρώτο γκολ στο νέο στάδιο της Ίντερ Μαϊάμι!

Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε, με κεφαλιά, το πρώτο τέρμα στο νεότευκτο στάδιο της Ίντερ Μαϊάμι «Nu Stadium», στην ισοπαλία της ομάδας του με 2-2 απέναντι στην Όστιν.

Η Ίντερ Μαϊάμι εγκαινίασε τα ξημερώματα της Κυριακής (05/04) με το... αριστερό το νέο της στάδιο, «Nu Stadium», χωρητικότητας 26.700 θεατών, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με σκορ 2-2 κόντρα στην Όστιν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ρόδι στο νεότευκτο γήπεδο του συλλόγου από τη Φλόριντα το «έσπασε» ο συνήθης ύποπτος Λιονέλ Μέσι με μία ωραία κεφαλιά μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης.

It was ALWAYS going to be him. 💥



Leo Messi scores Miami's first goal at Nu Stadium and pulls the hosts level! pic.twitter.com/p1mDk5NQk2 — Major League Soccer (@MLS) April 5, 2026

Το τέρμα του Αργεντίνου ήρθε λίγο αφότου ο αμυντικός της ομάδας από το Τέξας, Γκιγιέρμε Μπίρο, είχε δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Παρά το γεγονός ότι το σύνολο του Χαβιέ Μασεράνο κυριάρχησε στο παιχνίδι, η Όστιν «χτύπησε» ξανά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου με τον Τζέιντεν Νέλσον, να βάζει για ακόμη μία φορά σε θέση οδηγού την ομάδα του.

Την τελευταία λέξη όμως την είπε ο έτερος «γερόλυκος» της ομάδας, Λουίς Σουάρεζ, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 73΄και στο 81', έστειλε με βολέ την μπάλα στα δίχτυα μετά από κόρνερ, ενώ ο Μέσι παραλίγο να βάλει το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, με μία απευθείας εκτέλεση φάουλ που βρήκε στο δοκάρι.