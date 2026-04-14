Ο πρώην συμπαίκτης του Μέσι στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, Γκιγιέρμο Αμπασκάλ, ήταν ιδιαιτέρως αποκαλυπτικός για την... όχι και τόσο καλή σχέση του «Λίο» με το σχολείο.

Ο Ισπανός Γκιγιέρμο Αμπασκάλ που πέρασε για ένα... φεγγάρι από τα μέρη μας για να προπονήσει τον Βόλο, υπήρξε συμπαίκτης του Μέσι στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και μίλησε σε ρωσική ιστοσελίδα για τη σχέση του Αργεντινού σταρ με το σχολείο.

«Δεν του άρεσε καθόλου το διάβασμα, δεν ήθελε να πηγαίνει σχολείο», είπε χαρακτηριστικά ο Ίβηρας κόουτς, που αυτή τη στιγμή δεν προπονεί κάποια ομάδα. Ο Αμπασκάλ είχε μια βραχύβια ποδοσφαιρική καριέρα και μόλις στα 27 του ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή.

Ωστόσο, έχει να θυμάται πως μοιραζόταν το... ίδιο γήπεδο με τον «Λίο» στις ακαδημίες της Μασία. Στο ρωσικό μέσο sport-express.ru, μίλησε μεταξύ άλλων για την καριέρα του στους πάγκους και το ενδεχόμενο επιστροφής στη Σπαρτάκ Μόσχας και εστίασε στον Λιονέλ Μέσι και τα μαθητικά του χρόνια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν του άρεσε καθόλου το διάβασμα. Από την αρχή ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μέσι δεν ήθελε να πηγαίνει σχολείο. Όμως ήδη ξεχώριζε για το ταλέντο του στην τεχνική του ποδοσφαίρου. Όλοι ήξεραν ότι ο Λέο θα γινόταν ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, στα μαθήματα ήταν πολύ κακός. Καθόταν στα πίσω θρανία και συνεχώς έπαιζε με τον Σεσκ Φάμπρεγας και τον Ζεράρ Πικέ».