Στην ανακοίνωση της απόκτησης του Λιονέλ Μέσι προχώρησε η Ίντερ Μαϊάμι, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Αργεντινό που είχε φροντίσει νωρίτερα να ξεκαθαρίσει το μέλλον του.

Στην Ίντερ Μαϊάμι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λιονέλ Μέσι! Λίγο μετά τις δηλώσεις του που ξεδιάλυναν το τοπίο γύρω από το μέλλον του, το κλαμπ του MLS επιβεβαίωσε την άφιξη του Αργεντινού αστέρα.

Οι ιθύνοντες του κλαμπ μάλιστα βρήκαν την ευκαιρία να... καυχηθούν για την απόκτηση του προσεχώς 36χρονου, αναρτώντας ένα βίντεο με δημοσιεύματα που έστελναν τον Μέσι είτε στη Μπαρτσελόνα είτε στη Σαουδική Αραβία!

Στο τέλος ωστόσο οι Αμερικάνοι κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να δώσουν τα χέρια με τον Αργεντινό, ο οποίος πλέον αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του μέσα στο επόμενο διάστημα.

The 🐐 is here.



Welcome to MLS, Lionel Messi. pic.twitter.com/St9qYov9NN