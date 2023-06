Οι τιμές των εισιτηρίων για τα εντός κι εκτός έδρας ματς της Ίντερ Μαϊάμι έφτασαν στον... Θεό μετά τη μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι. Το ίδιο, όμως, και η ζήτηση από δεκάδες χιλιάδες οπαδούς απ' όλες τις ομάδες, ακόμα και σε ματς που είναι άγνωστο αν θα αγωνιστεί ο Αργεντινός.

Η είδηση της μεταγραφής του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι σήμανε «σεισμό» στο MLS. Στα σύντομα χρονικά της λίγκας, μόνο η άφιξη του Ντέιβιντ Μπέκαμ το (μακρινό πλέον) 2007 μπορεί να συγκριθεί, η οποία αποτέλεσε εν πολλοίς το «big bang» για τη λίγκα των ΗΠΑ.

Ο Μέσι προτίμησε να επιλέξει το λιγότερο δημοφιλές MLS για να συνεχίσει την καριέρα του, με συμβόλαιο για 2,5+1 έτη και με παροχές που μεταξύ άλλων αφορούν μερίδιο των εσόδων του Apple TV και της Adidas, οι οποίες δούλεψαν από κοινού για την επίτευξη του deal.

Αναμενόμενα, το αμερικανικό φίλαθλο κοινό κινείται πλέον στους ρυθμούς του Pulga, ο οποίος πρόκειται να αποτελέσει κι επίσημα μέλος της ομάδας του Μπέκαμ από τις 5 Ιουλίου, όταν και ανοίγει η δεύτερη μεταγραφική περίοδος του πρωταθλήματος.

Το πρώτο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι έκτοτε είναι ορισμένο για τις 8 Ιουλίου, απέναντι στη DC United του Ταξιάρχη Φούντα. Το εκτιμώμενο ντεμπούτο του Λέο, ωστόσο, μοιάζει να είναι προγραμματισμένο για τις 21 Ιουλίου και το ματς κόντρα στην Κρουζ Αζούλ, στο νεοσύστατο League Cup μεταξύ ομάδων του MLS και της μεξικανικής λίγκας.

Τι κοινό έχουν αυτές οι δύο περιπτώσεις; Την «τρέλα» για ένα μαγικό χαρτάκι. Κι αυτό ισχύει για όλους τους αγώνες της Ίντερ Μαϊάμι στο υπόλοιπο της περιόδου!

Η DC United πριν από την ανακοίνωση της μεταγραφής Μέσι, ξεκινούσε τα εισιτήρια από την τιμή των 29 δολαρίων. Η φθηνότερη τιμή τους πλέον για το ματς με την Ίντερ είναι τα 186 δολάρια, τιμή που πιθανότατα θα αυξηθεί όσο λιγοστεύουν τα εισιτήρια. Ήδη από την ώρα που κυκλοφόρησε η είδηση, το «Athletic» αναφέρει πως πουλήθηκαν 3.000 εισιτήρια και μέχρι το τέλος της ημέρας ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 4.500.

