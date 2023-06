Ο Λιονέλ Μέσι, μέσα σε λίγες ώρες έχει τετραπλασιάσει τους followers στο instagram της Ίντερ Μαϊάμι, ενώ οι όροι για την υπογραφή του κάνουν ακόμα πιο χρυσό το deal με την ομάδα του Μπέκαμ.

Η Ίντερ Μαϊάμι, από την πλευρά της, έχει στρέψει πάνω της τα βλέμματα όλου του πλανήτη. Με τι άλλο, με τη μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι φυσικά, τον οποίο και άρπαξε μέσα από το χρυσό πορτοφόλι της Αλ Χιλάλ (1.500.000.000 για δύο χρόνια), ενώ ο Μπέκαμ κατάφερε να λυγίσει και το συναίσθημα του Αργεντινού, αφού η Μπαρτσελόνα πόνταρε πιο πολύ σ' αυτό.

Η ουσία είναι ότι ο Μέσι για τα επόμενα 2,5 χρόνια (οψιόν για άλλον έναν) θα φοράει τη ροζ φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να πει το «ναι» στην εν λόγω προοπτική; Σίγουρα όχι το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του MLS και δεδομένα όχι οι - ανύπαρκτες - συνθήκες εργασίας που υπάρχουν στο σύλλογο. Αυτό παραδέχτηκε ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο οποίος είπε: «Έχουμε ένα προσωρινό γήπεδο, οι οπαδοί μπορούν απλά να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχουν πύλες. Φεύγουμε επίσης από το γήπεδο χωρίς ασφάλεια. Νομίζω πως το κλαμπ δεν είναι έτοιμο, αλλά ελπίζω να έρθει».

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, φεύγοντας από τους Γκάλαξι είπε στον κόσμο: «Τώρα μπορείτε να επιστρέψετε στο baseball». Με τον Μέσι οι Αμερικάνοι, θα επιστρέψουν και πάλι στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Δεδομένο αυτό.

Ήδη μέσα σ' ένα βράδυ, ο λογαριασμός της Ίντερ Μαϊάμι έχει διπλασιάσει τους followers του.

Χαρακτηριστικό είναι πως με 3.348 ποσταρίσματα ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε κάτι παραπάνω από 1.000.000 followers. Μ' ένα ποστάρισμα και μόνο ο αριθμός αυτό διπλασιάστηκε σε περίπου 24 ώρες. Κι αυτήν τη στιγμή που μιλάμε ο συγκεκριμένος λογαριασμός μετράει 4.5000.000 followers. Ακόμη δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το πού θα παίζει ο Μέσι και τα νούμερα είναι... τρελά.

Inter Miami doubled their amount of followers on Instagram in just one night 📈🌴 pic.twitter.com/DxrMsclhae