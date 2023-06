Το... σίριαλ του επόμενου σταθμού της καριέρας του Λιονέλ Μέσι καλά κρατεί, με τις τελευταίες πληροφορίες από την πατρίδα του να θέλουν τον 35χρονο να έχει αποφασίσει πως θα συνεχίσει στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο δρόμος της Μπαρτσελόνα άνοιξε για την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι, αλλά όσο οι Καταλανοί δεν καταθέτουν κάποια πρόταση, ο Αργεντινός... απομακρύνεται και το «σίριαλ» της περίπτωσής του συνεχίζεται.

Αυτή τη στιγμή πάντως, πιθανότερος προορισμός του δεν φαντάζει ούτς η Μπάρτσα, ούτε η Αλ Χιλάλ αλλά η Αμερική και το MLS. Τις τελευταίες ώρες η Ίντερ Μαϊάμι ενέτεινε τις προσπάθειές της για να τον κάνει να περάσει την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και όπως φαίνεται αυτές έπιασαν τόπο.

Messi has decided. His destination: Inter Miami Leo Messi se va al Inter Miami

Ο Γκιγέμ Μπαλάγκε, Αργεντινός δημοσιογράφος που έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τον Μέσι και έχει συγγράψει τη βιογραφία του, μετέδωσε πως ο Pulga έχει ήδη πάρει την απόφασή του και πως είναι έτοιμος να αλλάξει ήπειρο για πρώτη φορά στην καριέρα του, συνεχίζοντας στην Ίντερ Μαϊάμι.

Lionel Messi will join Inter Miami this summer! 🇺🇸



