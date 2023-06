Όπως ανακοίνωσε η Apple, στην τηλεοπτική της πλατφόρμα αναμένεται να λανσαριστεί νέο ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, στο οποίο ο ίδιος αφηγείται την πορεία του με την εθνική Αργεντινής, από τις απογοητεύσεις ως το Μουντιάλ του 2022.

Η αλήθεια είναι πως το «πιασάρικο» σενάριο ήταν ήδη εκεί. Αφού ούτως ή άλλως το χρονικό του Λιονέλ Μέσι στην εθνική Αργεντινής θα μπορούσε εύκολα να παραπέμπει σε σειρά, που φυσικά είχε το πιο χαρούμενο τέλος, την κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ, το 2022.

Και όπως ανακοίνωσε η Apple, το... παραμύθι του Pulga με την Αλμπισελέστε πράγματι θα μεταφερθεί στο γυαλί μέσα από τη δημοφιλή τηλεοπτική της πλατφόρμα. Το Apple TV θα λανσάρει νέα σειρά-ντοκιμαντέρ με αποκλειστικά backstage πλάνα και δηλώσεις του Μέσι, ο οποίος επί της ουσίας θα αφηγηθεί σε τέσσερα επεισόδια όλη την ιστορία του με την εθνική του ομάδα. Από τις απογοητεύσεις των Μουντιάλ και Copa America, στην πρώτη κατάκτηση το 2021 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Μάλιστα, λίγες μέρες πριν το Μουντιάλ του 2022 ο ίδιος ο Μέσι ανέφερε στους παραγωγούς: «Θα ήταν η καλύτερη εμπειρία να κερδίσω ένα Μουντιάλ και να κλείσω έτσι την καριέρα μου. Το ονειρεύομαι πολλά χρόνια, παλεύω για αυτό πολλά χρόνια».

🚨 LIONEL MESSI APPLE TV+ DOCUMENTARY PRESS RELEASE



Per the press release, it features exclusive behind-the-scenes access to Lionel Messi. It was filmed in Paris, Qatar and Argentina.https://t.co/1BpFZs7G15